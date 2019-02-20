Oposição critica proposta de reforma e diz que mulher sofrerá mais

Jandira Feghali critica proposta Crédito: Reprodução/Twitter

Parlamentares da oposição criticaram a reforma da Previdência apresentada pela gestão de Jair Bolsonaro (PSL) e afirmaram que as mulheres sofrerão mais que os homens caso ela seja aprovada.

"Não existe essa história de sistema equalitário e justo", afirmou a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). "É uma grande manobra para economizar em cima dos pobres."

O líder do PDT na Câmara, André Figueiredo (CE), afirmou que o partido não é contrário a uma mudança nas regras da aposentadoria, mas que a proposta que chegou à Câmara nesta quarta-feira (20) é prejudicial aos mais pobres.

"As mulheres sofrem mais, porque dizer que se aposenta aos 62 anos é falacioso", afirmou.

Os deputados criticaram a equalização da idade de aposentadoria rural de homens e mulheres, estabelecida em 60 anos.

"O governo vai criar uma legião de idosos pobres no Brasil", afirmou José Guimarães (PT-CE).

Os deputados ironizaram a capacidade de articulação do governo no Congresso e disseram não acreditar que o Planalto conseguirá 308 votos para aprovar a PEC