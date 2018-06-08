Operações do Tesouro Direto são suspensas pelo quinto dia seguido

As operações do programa Tesouro Direto foram suspensas por conta da volatilidade nas taxas de juros dos títulos públicos Crédito: MARCOS MENDES/AE

O programa Tesouro Direto, que permite a compra de títulos públicos por pessoas físicas pela internet, foi suspenso pelo quinto dia útil seguido nesta sexta-feira. Devido à volatilidade nas taxas de juros dos títulos públicos, o programa saiu do ar às 9h40, com previsão de retorno ao meio-dia.

A suspensão é uma medida de proteção para o investidor, evitando que ele adquira ou venda papéis com preços distorcidos por causa da turbulência.

Na véspera, o Tesouro Direto ficou suspenso duas vezes, às 09h48 e às 12h40, até que o Tesouro Nacional emitiu nota e informou que a plataforma só estaria disponível às 9h30 desta sexta.

DÓLAR EM QUEDA

Depois de uma semana tumultuada no mercado, com a moeda americana superando a faixa dos R$ 3,90, o dólar abriu em baixa nesta sexta. Na abertura, a moeda americana era negociada a R$ 3,849, com queda de 1,93%. Pouco tempo depois, o dólar caía 2,75%, aos R$ 3,817 ante o real.