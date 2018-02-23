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Petróleo

Operação de nova sonda no ES vai trazer mais investimentos

Unidade vai funcionar a partir de abril no Parque das Conchas, no litoral Sul capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 01:11

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 01:11

Sonda semissubmersível Catarina irá operar no litoral Sul do ES a partir de abril Crédito: Petroserv Marine Inc./Divulgação
A petroleira anglo-holandesa Shell irá fazer mais investimentos no Espírito Santo. Uma nova sonda de perfuração vai passar a atuar a partir de abril no Parque das Conchas, no litoral Sul capixaba, área onde a companhia explora e produz petróleo e gás.
A informação é do governador Paulo Hartung, que esteve ontem no Rio de Janeiro e conversou com representantes da petrolífera. A Shell contratou essa sonda de uma empresa brasileira para fazer esse serviço com objetivo de manter e ampliar a produção em seus campos de petróleo no Estado.
A empresa da qual Hartung se refere é a Petroserv, que está no mercado desde 1972. E o equipamento que vai ser instalado é a sonda semisubmerssível Catarina, unidade com 117,90 metros de comprimento, 96,7 metros de largura e com capacidade para perfurar em águas ultraprofundas, de até 3 mil metros.
Será a primeira vez que a multinacional aluga uma sonda de perfuração com uma empresa brasileira.
Operação
O Parque das Conchas, na Bacia de Campos, é operado pela Shell com 50% de participação e tem como sócias a indiana ONGC (27%) e a catariana QP (23%). A área produz a partir do FPSO Espírito Santo nos campos de Argonauta, Ostra e Abalone. Juntos, eles produziram em dezembro de 2017, conforme dados mais atualizados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), quase 50 mil barris de óleo equivalente (boe=petróleo +gás) por dia.
De acordo com o governador, além dos novos investimentos  os valores não foram detalhados , ele conversou com diretores da Shell sobre a empresa passar a ter base no Espírito Santo.
Levei um pleito para que ela traga a base operacional para cá. A empresa está crescendo muito a operação no Brasil. E mostrei que vamos ter o licenciamento do Porto Central, em Presidente Kennedy, e aí acertamos para que ela e empreendedores do porto façam reuniões nos próximos dias.
Unificação
Ainda na área petrolífera, Paulo Hartung destacou que teve uma reunião na ANP com o diretor-geral da agência, Décio Oddone, onde tratou dos investimentos da Petrobras para o Estado, como a nova plataforma que será instalada no litoral Sul capixaba, e também sobre o processo que discute a unificação do Parque das Baleias.
A unificação dessa região  que engloba oito campos petrolíferos  pode render aos cofres capixabas cerca de R$ 1,2 bilhão extra por ano, em função do aumento de recursos com Participações Especiais (PE), uma espécie de compensação paga pelas petroleiras quando os campos apresentam um grande volume de produção.

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