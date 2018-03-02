OMC teme guerra comercial por disputa de aço e alumínio

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, demonstrou preocupação, nesta sexta-feira (02), com a possibilidade de uma guerra comercial entre as nações produtoras e importadoras de produtos siderúrgicos, causada pelos Estados Unidos. Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que vai impor sobretaxas de 25% nas importações de aço e 10% nas de alumínio, sob a alegação de que deve proteger a indústria americana por motivo de segurança nacional: precisa ter aço para produzir equipamentos militares.

"A OMC está claramente preocupada com os planos dos EUA sobre tarifas de aço e alumínio. O potencial de escalada é real, como já vimos a partir das respostas iniciais de outros países. Uma guerra comercial não nos interessa", disse Azevêdo ao GLOBO, acrescentando que estará acompanhando de perto os desdobramentos desse impasse.

O Governo e empresários brasileiros reagiram à ameaça de Trump, uma vez que o mercado americano é um dos maiores para os produtos siderúrgicos do Brasil. Em nota, os ministérios de Indústria e Comércio Exterior e das Relações Exteriores disseram que tomarão as medidas que forem necessárias para evitar prejuízos para a indústria nacional. Um dos caminhos seria entrar com uma ação na OMC.