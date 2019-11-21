Desaceleração econômica

OMC reduz de 2,6% para 1,2% projeção de crescimento do comércio global

O corte de 1,4 ponto percentual ocorreu devido a escalada das tensões no comércio global e ao crescimento lento das economias, segundo publicação no site da OMC

A Organização Mundial do Comércio (OMC) reduziu de 2,6% para 1,2% a projeção de crescimento do comércio global para este ano. O corte de 1,4 ponto percentual ocorreu devido a escalada das tensões no comércio global e ao crescimento lento das economias, segundo publicação no site da OMC.

"Perspectivas sombrias para o comércio são desencorajadoras, mas não inesperadas. Além dos efeitos diretos, os conflitos aumentam a incerteza, o que está levando empresas a adiar investimentos que melhoram a produtividade e que são essenciais para elevar padrões de vida", disse o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo.

"Criação de empregos também será afetada uma vez que as empresas contratam menos trabalhadores para produzir os bens e serviços que exportam", afirmou Azevedo. Devido às incertezas comerciais, o órgão estabeleceu ainda um intervalo entre 0,5% e 1,6% para o crescimento deste ano.

Para o ano que vem, que também teve previsão derrubada de 3% para 2,7%, a OMC definiu o intervalo de 1,7% a 3,7%.

Além da guerra comercial, o órgão também citou as mudanças de políticas monetárias nos países como fator para desestabilizar o mercado financeiro e uma consequente desaceleração no comércio entre os países. Além disso, o brexit foi citado como um entrave para a economia europeia.

