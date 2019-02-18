Olímpio: Possível saída de Bebianno não altera cenário para reformas

O senador Major Olímpio, presidente do diretório estadual do PSL Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O senador Major Olímpio, presidente do diretório estadual do PSL, disse nesta segunda-feira (18) que a possível saída de Gustavo Bebianno do cargo de secretário-geral da Presidência da República não deve alterar o cenário para aprovação de reformas, como a da Previdência, e o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro.

"A substituição ou não de um ministro não vai modificar em absolutamente nada a correlação de forças, na necessidade e na abrangência dessas reformas", disse Olímpio. "As causas e necessidades do País são muito maiores do que substituir um ministro ou não. O governo não pode perder o seu alinhamento com o seu projeto de recuperação do País."

Na visão de Olímpio, o momento agora é de "apaziguar". Ele disse também que é "uníssono" entre parlamentares do PSL o desejo de "serenar".