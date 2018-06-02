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Conselho

Odebrecht define nova administração com quatro membros independentes

Nova composição do colegiado exclui Newton de Souza, preferido do patriarca Emílio Odebrecht, e desafeto de seu filho, Marcelo

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 20:56
Fachada da Odebrecht Crédito: Marcos Alves/AG
A Odebrecht S.A., holding do grupo Odebrecht, definiu a nova composição de seu Conselho de Administração. Há 20 anos à frente do Conselho, o empresário Emílio Odebrecht deixará o cargo ainda este mês. Assim, a presidência do colegiado será ocupada por Ruy Sampaio, executivo com extensa careira dentro do grupo e que há nove é diretor da Kieppe, a empresa de investimentos da família Odebrecht que, por sua vez, detém o controle do grupo empresarial.
A escolha de Sampaio suscitou rumores de que Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo e filho de Emílio, que foi condenado na Lava Jato e cumpre opena de prisão domiciliar, teria conseguido derrubar Newton de Souza, ex-diretor jurídico do grupo e preferido de seu pai para a presidência do Conselho. Marcelo acusa Souza de ter tido participação nos esquemas de pagamento de propinas pelo qual mais de 70 executivos da empresa, inclusive ele, foram indiciados e condenados pela Lava Jato.
A artilharia de Marcelo contra Souza teria sido a causa da não nomeação do executivo como queria inicialmente o empresário Emílio Odebrecht. Em razão deses rumores, o próprio empresário divulgou neste sábado comunicado em que admite o desejo de ter Souza como presidente do Conselho. Mas explica que, apesar disso, (Souza) comunicou-me dias atrás que não poderia aceitar o convite e que, após completar ciclo de 30 anos na Odebrecht, estava se afastando para permitir renovação amis ampla no Conselho de Administração entendimento entre os acionistas.
No mesmo comunicado, Emílio Odebrecht faz ainda uma defesa aberta do desafeto de seu filho: É notório, e só os de má fé não reconhecem, que Newton exerceu papel decisivo após assumir a presidência da Odebrecht em 2015 (sucedendo Marcelo, que fora preso pela Polícia Federal), liderando, operacionalmente, após o impacto da |Lava Jato, o rompimento das práticas do passado.... O patriarca cita ainda os compromissos do grupo com novas práticas e de não tolerância à corrupção que passaram a nortear as práticas do grupo.
 Newton Souza comunicou na segunda-feira a decisão de sair do grupo, com a qual facilitou o projeto de Emílio de ter um conselho com maioria dos membros independente,e ao mesmo tempo abriu caminho para pacificar os acionistas controladores (Emílio e Marcelo)  disse uma fonte próxima ao grupo.
Além de Ruy Sampaio, apenas Sérgio Fogel é o integrante do novo conselho com vìnculos com a familia. Ligado a Emílio, Fogel está no grupo desde 1977 e há anos é presidente do Comitê de Conformidade (Compliance) do grupo.
Os outros quatro conselheiros, que devem ter seus nomes aprovados ainda na próxima semana em assembleia da Odbinv, que reúne a família e outros acionistas minoritários do grupo, são: Cledorvino Belini, ex-presidente da Fiat no Brasil e da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea); Ieda Gomes Yell que presidiu a Comgás; Jorge Marques Toledo Camargo, que é também conselheiro do Grupo Ultra e da Prumo Logística Global, e Roberto Faldini, Ex acionista do grupo Metal Leve e presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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