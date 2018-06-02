Odebrecht define nova administração com quatro membros independentes

A Odebrecht S.A., holding do grupo Odebrecht, definiu a nova composição de seu Conselho de Administração. Há 20 anos à frente do Conselho, o empresário Emílio Odebrecht deixará o cargo ainda este mês. Assim, a presidência do colegiado será ocupada por Ruy Sampaio, executivo com extensa careira dentro do grupo e que há nove é diretor da Kieppe, a empresa de investimentos da família Odebrecht que, por sua vez, detém o controle do grupo empresarial.
A escolha de Sampaio suscitou rumores de que Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo e filho de Emílio, que foi condenado na Lava Jato e cumpre opena de prisão domiciliar, teria conseguido derrubar Newton de Souza, ex-diretor jurídico do grupo e preferido de seu pai para a presidência do Conselho. Marcelo acusa Souza de ter tido participação nos esquemas de pagamento de propinas pelo qual mais de 70 executivos da empresa, inclusive ele, foram indiciados e condenados pela Lava Jato.
A artilharia de Marcelo contra Souza teria sido a causa da não nomeação do executivo como queria inicialmente o empresário Emílio Odebrecht. Em razão deses rumores, o próprio empresário divulgou neste sábado comunicado em que admite o desejo de ter Souza como presidente do Conselho. Mas explica que, apesar disso, (Souza) comunicou-me dias atrás que não poderia aceitar o convite e que, após completar ciclo de 30 anos na Odebrecht, estava se afastando para permitir renovação amis ampla no Conselho de Administração entendimento entre os acionistas.
No mesmo comunicado, Emílio Odebrecht faz ainda uma defesa aberta do desafeto de seu filho: É notório, e só os de má fé não reconhecem, que Newton exerceu papel decisivo após assumir a presidência da Odebrecht em 2015 (sucedendo Marcelo, que fora preso pela Polícia Federal), liderando, operacionalmente, após o impacto da |Lava Jato, o rompimento das práticas do passado.... O patriarca cita ainda os compromissos do grupo com novas práticas e de não tolerância à corrupção que passaram a nortear as práticas do grupo.
Newton Souza comunicou na segunda-feira a decisão de sair do grupo, com a qual facilitou o projeto de Emílio de ter um conselho com maioria dos membros independente,e ao mesmo tempo abriu caminho para pacificar os acionistas controladores (Emílio e Marcelo) disse uma fonte próxima ao grupo.
Além de Ruy Sampaio, apenas Sérgio Fogel é o integrante do novo conselho com vìnculos com a familia. Ligado a Emílio, Fogel está no grupo desde 1977 e há anos é presidente do Comitê de Conformidade (Compliance) do grupo.
Os outros quatro conselheiros, que devem ter seus nomes aprovados ainda na próxima semana em assembleia da Odbinv, que reúne a família e outros acionistas minoritários do grupo, são: Cledorvino Belini, ex-presidente da Fiat no Brasil e da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea); Ieda Gomes Yell que presidiu a Comgás; Jorge Marques Toledo Camargo, que é também conselheiro do Grupo Ultra e da Prumo Logística Global, e Roberto Faldini, Ex acionista do grupo Metal Leve e presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).