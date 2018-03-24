Obras no aeroporto vão seguir por mais três meses

Vista da área de apoio, que será ocupada por empresas de aviação, cargas e serviços auxiliares; estrutura ainda não foi finalizada Crédito: Beatriz Seixas

Está quase tudo pronto no novo Aeroporto de Vitória. Quase. Isso porque o empreendimento, que depois de mais de 16 anos de espera será enfim inaugurado na próxima quinta-feira (29), começando a funcionar a partir da zero hora de sexta (30), ainda terá uma última etapa que não vai ser finalizada a tempo. Com isso, as obras na área do aeroporto devem continuar por pelo menos mais três meses, ou seja, até junho.

Ainda falta ser feita a área de apoio, que fica à esquerda da entrada do novo terminal. Essa área será destinada para empresas de aviação, cargas e de serviços auxiliares que fechem contrato com a Infraero para se instalarem no novo complexo futuramente.

De acordo com João Luiz Félix, diretor-presidente da JL Construções  empresa responsável pela obra , essa etapa já estava prevista, mas não era prioridade porque não é necessária para o funcionamento do aeroporto.

É uma parte que a gente havia deixado para o final mesmo, porque é algo complementar e que o aeroporto não precisa dela para operar. Logo, não é prioridade. Estava assim no nosso cronograma, afirmou.

Ele explicou que essa etapa final da obra é simples e que talvez seja possível finalizá-la até antes desses três meses. É um trabalho de finalização mesmo, que consiste em fazer uma espécie de loteamento de cerca de três ou quatro ruas, que a Infraero vai destinar para essas empresas de serviços. E estamos deixando isso adiantado também, já terraplanando tudo. Mas só quando terminarmos o acesso é que conseguimos entregar lá também, ressaltou.

Segundo a Infraero, esses três meses extras dizem respeito ainda ao prazo de recebimento da obra, que é um período de acompanhamento que funciona como uma garantia, o que já estava previsto no contrato.

Neste período, a Infraero estará operando com a presença do consórcio responsável pela obra para monitoramento das instalações e execução de serviços secundários, como acabamentos de áreas menores, pavimentação de vias de acesso de serviço e limpeza de obra em locais como almoxarifados e instalações administrativas, informou.

FUNCIONAMENTO

Apesar da continuidade das obras, o início das operações está mantida para sexta-feira. De acordo com a Infraero, o trabalho que a construtora continuará fazendo não vai causar nenhum incômodo aos passageiros. O novo terminal seguirá operando normalmente ao mesmo tempo que o restante das intervenções.

Todas as obras necessárias à operação do novo Aeroporto de Vitória serão entregues até o final deste mês e estarão em condições de receber passageiros, aeronaves e demais usuários com conforto e segurança. O trabalho será feito sem qualquer impacto ou incômodo aos usuários, reforçou a estatal.

João Luiz, da JL, também ressaltou que o trabalho final não causará nenhum transtorno. É uma coisa à parte, então, nem vai ser percebido pelos usuários, comentou. De resto, ele garante, está tudo pronto.

Estamos finalizando com os arremates finais de asfalto e na sinalização do novo acesso viário ao aeroporto. A pista de pousos e decolagens já está sendo testada. Já o terminal está pronto, tanto é que algumas lojas já começaram a montar suas estruturas e as companhias estão transferindo seus stands, destacou o responsável pela construtora.

ACESSO

Com a transferência das atividades para o novo terminal a partir de sexta-feira, a Infraero explicou que o acesso dos passageiros ao aeroporto será feito exclusivamente pela Avenida Adalberto Simão Nader, através da nova pista que será liberada um dia antes.

A Infraero explicou que não irá oferecer qualquer tipo de transporte entre os terminais, cabendo ao passageiro chegar às novas instalações, conforme indica o mapa ao lado.