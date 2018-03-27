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12 vezes adiado

Obra adiada 12 vezes: infográfico mostra evolução do gasto do aeroporto

Há 16 anos, a Infraero anunciou orçamento de R$ 95 milhões para construir o novo terminal, com inauguração em 2005. Atualmente o custo é de R$ 559,4 milhões

Publicado em 27 de Março de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 12:15
Obra do aeroporto chegou a ficar parada por oito anos Crédito: Carlos Alberto Silva
Previsto inicialmente para ser entregue em 2005, o novo Aeroporto de Vitória, que será inaugurado nesta quinta-feira (29), teve sua data de inauguração adiada por 12 vezes. Desde que a obra foi anunciada pelo governo Federal, em 2002, o orçamento para sua construção saltou de R$ 95 milhões para R$ 559,4 milhões, valor cinco vezes maior do que o planejado.
especial
No percurso desses 16 anos de obra, muitos obstáculos retardaram a inauguração do aeroporto, que enfrentou falta de recursos, suspeita de sobrepreço, paralisações, quebras de contrato e até problemas técnicos no projeto inicial.
O mais marcante dos entraves, que paralisou a obra por oito anos, foi a descoberta de um superfaturamento que gerou o sobrepreço de R$ 43,4 milhões no contrato firmado em 2004, entre a Infraero e o consórcio formado pelas construtoras Camargo Corrêa, Mendes Júnior e Estacom. Por conta disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a paralisação das obras, que acarretou, mais tarde, na rescisão do contrato.
Neste infográfico relembramos cada obstáculo enfrentado durante os 16 anos da obra do novo aeroporto. Na linha abaixo das fotos, acompanhe também como o gasto e o prazo de entrega foram aumentando com o passar do tempo.

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