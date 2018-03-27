Obra adiada 12 vezes: infográfico mostra evolução do gasto do aeroporto

Obra do aeroporto chegou a ficar parada por oito anos Crédito: Carlos Alberto Silva

Previsto inicialmente para ser entregue em 2005, o novo Aeroporto de Vitória, que será inaugurado nesta quinta-feira (29), teve sua data de inauguração adiada por 12 vezes. Desde que a obra foi anunciada pelo governo Federal, em 2002, o orçamento para sua construção saltou de R$ 95 milhões para R$ 559,4 milhões, valor cinco vezes maior do que o planejado.

No percurso desses 16 anos de obra, muitos obstáculos retardaram a inauguração do aeroporto, que enfrentou falta de recursos, suspeita de sobrepreço, paralisações, quebras de contrato e até problemas técnicos no projeto inicial.

O mais marcante dos entraves, que paralisou a obra por oito anos, foi a descoberta de um superfaturamento que gerou o sobrepreço de R$ 43,4 milhões no contrato firmado em 2004, entre a Infraero e o consórcio formado pelas construtoras Camargo Corrêa, Mendes Júnior e Estacom. Por conta disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a paralisação das obras, que acarretou, mais tarde, na rescisão do contrato.