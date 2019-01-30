O que fazer com as ações da Vale?

rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, na última sexta-feira (25), as ações da mineradora passaram por grande variação, preocupando investidores. Os papéis, que começaram a semana com queda de quase 25% no Ibovespa, registraram alta de 9,27% no fechamento do pregão desta quarta-feira (29), fechando o dia cotados a R$ 46,70. A valorização das ações da mineradora puxou a alta de 1,42% da Bolsa de Valores, que terminou o dia totalizando 96.996,21 pontos. Após oem Brumadinho, Minas Gerais, na última sexta-feira (25), as ações da mineradora passaram por grande variação, preocupando investidores. Os papéis, que começaram a semana comno Ibovespa,de 9,27% no fechamento do pregão desta quarta-feira (29), fechando o dia cotados a R$ 46,70. A valorização das ações da mineradora puxou a alta de 1,42% da Bolsa de Valores, que terminou o dia totalizando 96.996,21 pontos.

Em meio a essas variações de mercado, os investidores sentem pouca segurança para investir e quem já tem papéis da empresa também fica na dúvida de qual é a melhor estratégia a seguir.

O analista interno de valores variáveis da Valor Investimentos, Breno Bonani, acredita que a atual alta no valor das ações da Vale se deve a três fatores, o otimismo de analistas e gestores sobre as condições de produção da empresa, o anúncio de redução da produção do minério pela mineradora, com consequente alta no preço do minério, e a estabilização no julgamento da opinião pública quanto à empresa.

"O que influenciou na alta de hoje foi gestores e analistas olharem com otimismo para a empresa, o fato do preço do minério ter aumentado no mercado mundial e a estabilidade no processo de julgamento da empresa", avalia o analista.

Bonani orienta que os acionistas que já têm ações da mineradora devem mantê-las. “Recomendo que quem tem papéis da Vale continue com eles por que vão voltar a subir. Espero que em curto prazo alcance por volta de R$ 50 a R$ 55. Se continuar nesse patamar de entrega de lucros e resultados, o valor dos papéis poderá passar de R$ 60, talvez não neste ano, mas a longo prazo”, afirmou o analista.

Bonani aponta ainda que os investidores que compraram as ações em baixa na segunda (28) e terça-feira (29) tiveram lucro por conta da leve alta desta quarta-feira (30), mas alerta os que ainda desejam investir. “Quem comprou ontem com o valor na mínima lucrou muito por conta dessa alta. Mas o investidor não deve entrar de cabeça, deve comprar aos poucos, por que o papel vai continuar variando nos próximos dias. O investimento deve ser feito com cautela, com poucos valores e entradas fracionadas”, completou.

perdeu quase 25%, ou seja, cerca de R$ 70 bilhões. Foi a maior perda de patrimônio de uma empresa na Bolsa de Valores brasileira em um dia. Foi uma queda exagerada, tanto que houve um leve aumento ontem, o mercado está reagindo”, explicou Lang. Quanto ao impacto financeiro sobre a Vale, o economista da Valor Investimentos, Pedro Lang, acredita que a desvalorização da empresa foi muito grande. “Houve uma desvalorização muito grande, a empresa valia R$ 300 bilhões e. Foi a maior perda de patrimônio de uma empresa na Bolsa de Valores brasileira em um dia. Foi uma queda exagerada, tanto que houve um leve aumento ontem, o mercado está reagindo”, explicou Lang.

Mas o economista pondera que os valores bloqueados e destinados para multas são baixos em relação aos lucros e valores da Vale. “O congelamento é muito pouco. Na nossa visão, o impacto financeiro vai ser no caixa. A empresa pode gerar lucros neste ano, mas muito provavelmente uma parte vai para pagar essas multas. Porém, o valor de mercado da Vale é R$ 220 bilhões, se pagar os R$ 11 bilhões de multas é muito pouco”, concluiu.

BLOQUEIOS

A mineradora vem sofrendo diversos bloqueios financeiros após a tragédia. No fim da noite da última sexta-feira (25) o governo mineiro bloqueou R$ 1 bilhão da empresa após a decisão de liminar que visa transferir a quantia para o amparo das vítimas.

No dia seguinte, a Justiça mineira, por meio do Ministério Público, fez o bloqueio de outros R$ 5 bilhões da mineradora para o pagamento de despesas ambientais após a tragédia. A terceira ação movida pelo MP ocorreu na noite de sábado e bloqueou mais R$ 5 bilhões da Vale para atendimento às vítimas.

Na manhã de hoje, outra ação bloqueou mais R$ 800 milhões da empresa para assegurar o pagamento indenizações à atingidos pela lama e empregados diretos ou terceirizados que trabalhavam na barragem. A ação original foi atendida em parte, pois exigia R$ 1,6 bilhão da mineradora. As ações judiciais totalizaram em um bloqueio de R$ 11,8 bilhões em recursos da mineradora.

AUMENTO DO VALOR DO MINÉRIO

A Vale anunciou na noite desta terça-feira (29) que as unidades de Abóboras, Vargem Grande, Capitão do Mato e Tamanduá, no complexo Vargem Grande, e as operações de Jangada, Fábrica, Segredo, João Pereira e Alto Bandeira, no complexo Paraopeba, terão a produção paralisada. A decisão inclui a parada das pelotizadoras de Fábrica e Vargem Grande, do sistema Sul.

A decisão reduz a produção da mineradora em 40 milhões de toneladas, representando uma diminuição de 10%. A redução da produção levou a um aumento no valor dos contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. O minério chegou ao valor recorde de US$ 87,68, mais de R$ 326, representando a maior quantia dos últimos 17 meses. Ao final do pregão o valor recuou e fechou custando US$ 87,42, cerca de R$ 325,2.

O QUE FAZER COM AS AÇÕES DA VALE

Investidores que não têm ações da empresa

Os investidores que compraram ações da mineradora por um baixo valor na segunda-feira (26) já tiveram ganhos. Mas quem quer adquirir papéis da empresa neste momento, deve ter cautela, já que a cotação vai continuar variando nos próximos dias Os investidores que compraram ações da mineradora por um baixo valor na segunda-feira (26) já tiveram ganhos. Mas quem quer adquirir papéis da empresa neste momento, deve ter cautela, já que a cotação vai continuar variando nos próximos dias

Deve-se investir valores baixos nas ações da Vale e de forma fracionada Deve-se investir valores baixos nas ações da Vale e de forma fracionada

Um investimento de baixo risco deve ser feito com valores de, no máximo, R$ 20 mil Um investimento de baixo risco deve ser feito com valores de, no máximo, R$ 20 mil

Se preferir um investimento menos arriscado, vale procurar outros papéis valendo entre R$ 48 e R$ 50 no máximo Se preferir um investimento menos arriscado, vale procurar outros papéis valendo entre R$ 48 e R$ 50 no máximo

Investidores que têm ações da empresa

O acionista deve permanecer com as ações no momento O acionista deve permanecer com as ações no momento

Os valores tendem à subir nos próximos dias Os valores tendem à subir nos próximos dias

Em curto prazo, os papéis podem chegar a valer entre R$ 50 a R$ 55 Em curto prazo, os papéis podem chegar a valer entre R$ 50 a R$ 55

Em longo prazo, o valor das ações deve chegar a custar mais de R$ 60 Em longo prazo, o valor das ações deve chegar a custar mais de R$ 60