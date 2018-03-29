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Aumento do emprego informal

Número de trabalhadores com carteira é o menor da série histórica

Em fevereiro, houve recuo de 1,8%, para 33,1 milhões de pessoas, menor grupo desde 2012

Publicado em 29 de Março de 2018 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 12:40
Queda representa uma redução de 611 mil pessoas no grupo dos empregados formais Crédito: Jansen Lube/Prefeitura da Serra
O número de trabalhadores com carteira assinada encolheu 1,8% em fevereiro, em comparação com o mesmo período no ano passado, para 33,1 milhões de pessoas  o menor contingente da série histórica da Pnad Contínua Mensal, iniciada em 2012. A queda representa uma redução de 611 mil pessoas no grupo dos empregados formais.
Enquanto isso, a informalidade avançou, confirmando uma característica da retomada do mercado de trabalho de meados de 2017 para cá. Na comparação anual, o número de empregados sem carteira cresceu 5%, para 10,8 milhões de pessoas. Já o contingente de trabalhadores por conta própria cresceu 4,4%, para 23,1 milhões de pessoas.
> Taxa de desemprego fica em 12,6% em fevereiro, diz IBGE
Em fevereiro, a taxa de desemprego ficou em 12,6%. A taxa veio em linha com o esperado por analistas do mercado financeiro. O indicador recuou em relação ao registrado em fevereiro do ano passado (13,2%), mas subiu em relação a novembro (12%), último dado comparável.
 

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