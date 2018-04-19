Número de homens com tarefas domésticas aumenta no Espírito Santo

Os homens estão cada vez mais inseridos nos afazeres diários do lar. O número de pessoas do sexo masculino que realizam tarefas domésticas aumentou quase 14% no Espírito Santo entre 2016 e 2017. Entre os fatores que explicam este crescimento, estão o reflexo da crise, que fez com que muitos deles perdessem seus empregos, e o processo de mudança cultural que estamos vivendo.

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016, 1.066.098 homens contribuíam nos afazeres de casa. Já em 2017, o número passou para 1.215.146.

Mesmo que a participação masculina no cuidado com a casa tenha melhorado, as mulheres ainda são maioria quando falamos no assunto. Elas representaram, em 2017, quase 1,6 milhão de pessoas no Estado, o que corresponde a um crescimento na ordem de 4,59% ante 2016. Ou seja: o número passou de 1.512.104 para 1.581.462 em um ano.

DIFERENÇAS

No Brasil, as mulheres ainda dedicam, em média, dez horas semanais a mais que os homens nos trabalhos domésticos.

Apesar dessa diferença entre gêneros, o IBGE avalia que houve avanço, principalmente devido à crise. De acordo com o instituto, no Espírito Santo, a participação masculina nos afazeres, em relação ao total de pessoas que realizam as tarefas do lar, passou de 41,35% da população, em 2016, para 43,45%, em 2017.

A analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE Alessandra Brito destaca que ainda falta muito para que a desigualdade seja superada.

A gente viu que, com a crise e o desemprego, o rendimento das famílias reduziu de 2016 para 2017, já que 70% da renda de casa vem do trabalho. Então, essa perda de rendimento no domicílio pode explicar um pouco por que as pessoas estão fazendo mais afazeres e cuidados de pessoas e por que essa distribuição está um pouco mais igualitária entre homens e mulheres. Com rendimento menor, talvez essa família não consiga mais pagar uma diarista ou uma babá e tenha que fazer por ela mesma essas atividades em domicílio, afirmou.

Já o economista Rudisom Rodrigues de Paula complementa que o aumento do número de homens realizando tarefas domésticas também está ocorrendo devido a uma mudança cultural. Um dos motivos é a quantidade maior de desempregados no país. Além disso, também temos o fato de que as mulheres têm procurado cada vez mais fazer parte do mercado de trabalho, comentou.

CUIDADO

Enquanto o número de homens que não trabalham, mas cuidam da casa, representa apenas 353 mil no Estado, o de mulheres chega a quase o dobro. A dona de casa Iara Nascimento Sena, 24 anos, faz parte do grupo das 846 mil mulheres que se dedicam exclusivamente aos cuidados do lar.

Há pouco mais de três anos, antes de engravidar, parei de trabalhar fora. Meu filho nasceu e, desde então, eu e meu marido optamos para que eu cuidasse do bebê, já que sairia mais barato do que pagar uma creche em tempo integral, contou.

Outro caso é o da auxiliar de confeitaria Deusimar Nascimento, 37 anos. Trabalhava com carteira assinada, mas há quase dois anos desenvolvi um problema renal crônico e, por causa dele, não pude mais trabalhar, e estou me dedicando exclusivamente à casa, comentou.