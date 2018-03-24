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Para passageiros

Novo terminal do Aeroporto de Vitória será liberado à 0h do dia 30

A partir dessa data, a antiga estrutura deixará de realizar embarques e desembarques das companhias aéreas

Publicado em 23 de Março de 2018 às 23:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 23:00
As portas do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória serão abertas aos passageiros à zero hora da sexta-feira da próxima semana (30), quando todas as atividades envolvendo voos comerciais regulares serão realizadas nas novas instalações, informou a Infraero.
A infraestrutura será liberada ao público um dia após a inauguração. A estreia da pista será  oficializada com a aterrissagem da aeronave do presidente da República, Michel Temer, e colocará fim à novela das obras de ampliação do aeroporto, que dura mais de 15 anos. 
A partir dessa data, o antigo terminal deixará de realizar embarques e desembarques das companhias aéreas, que também desativarão seus postos de atendimento.
O acesso ao novo terminal será feito exclusivamente pela avenida Adalberto Simão Nader. A Infraero destacou, em nota, que "não irá oferecer qualquer tipo de transporte entre os terminais, cabendo ao passageiro chegar às novas instalações". 

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