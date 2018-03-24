Novo terminal do Aeroporto de Vitória será liberado à 0h do dia 30

As portas do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória serão abertas aos passageiros à zero hora da sexta-feira da próxima semana (30), quando todas as atividades envolvendo voos comerciais regulares serão realizadas nas novas instalações, informou a Infraero.

A infraestrutura será liberada ao público um dia após a inauguração. A estreia da pista será oficializada com a aterrissagem da aeronave do presidente da República, Michel Temer, e colocará fim à novela das obras de ampliação do aeroporto, que dura mais de 15 anos.

A partir dessa data, o antigo terminal deixará de realizar embarques e desembarques das companhias aéreas, que também desativarão seus postos de atendimento.