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Crédito habitacional

Novo presidente da Caixa prioriza habitação

Nelson Antônio de Souza tomou em substituição a Gilberto Occhi, que assumiu o posto de ministro da Saúde

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 15:56
Caixa Econômica Crédito: Vitor Jubini
O novo presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza, disse nesta segunda-feira o que existe um grande espaço para a expansão do crédito habitacional, uma vez que a carteira total não chega ao equivalente a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Ele informou que a instituição tem este ano R$ 82 bilhões para financiar imóveis, o mesmo montante do ano passado. Mas, já em 2017, a concessão de crédito precisou ser suplementada e chegou a R$ 86 bilhões.
"O crédito habitacional é o grande gerador de emprego e renda", disse ele, ao destacar ser essa a prioridade da Caixa. "Tenho o dever de dar continuidade ao trabalho de Gilberto Occhi e saber que a economia, para ter um desenvolvimento contínuo, tem de gerar emprego e renda." Ele disse ainda que o plano é seguir com a atuação nos programas de governo e expandir o crédito "de maneira responsável". 

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