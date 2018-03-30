Novo Aeroporto de Vitória: um show a cada voo

Novo aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A espera de mais de 16 anos acabou. A partir desta sexta-feira (30), capixabas e turistas poderão embarcar e desembarcar no novo Aeroporto de Vitória, que possui um terminal de passageiros mais moderno e seis vezes maior que o antigo, proporcionando mais conforto e comodidade aos usuários.

Ontem, pouco depois da cerimônia de inauguração, os lojistas faziam os últimos ajustes e instalações nos 33 pontos comerciais que começam a funcionar hoje. As companhias aéreas que operam em Vitória já estão devidamente instaladas, inclusive a Avianca, que começa operar no dia 16 de abril.

Além do terminal bonito e arrojado, outra contribuição vem da natureza, que compõe o cenário do novo terminal, todo revestido por vidros, proporcionando vistas panorâmicas de praticamente todos os lados.

Ao norte, será possível ver a nova pista e as pontes de embarque. Pelo leste, é possível ver parte da Praia de Camburi e da Avenida Dante Michelini. Já pelo sul, o Mestre Álvaro surge imponente, com o terminal compondo a paisagem.

A nova infraestrutura, que teve o projeto inspirado no Aeroporto de Brasília, conta com seis pontos de embarque fixas, três escadas rolantes, oito elevadores, cinco esteiras de bagagens e 31 balcões de check-in.

Saguão de check-in ficou maior e com novos balcões de atendimento ao público Crédito: Fernando Madeira

A partir de hoje, os 75 taxistas que atuam no aeroporto passam a trabalhar no novo terminal. Se houver uma demanda maior, podemos colocar mais táxis lá, afirmou a subsecretária de Transportes de Vitória, Leila Casagrande. Os passageiros poderão pegar ônibus, táxis e corridas como motoristas de aplicativos logo em frente o terminal.

AINDA FALTA

Apesar de abrir nesta sexta aos usuários, alguns detalhes ainda ficam faltando para a total conclusão do aeroporto. Algumas lojas, por exemplo, estão em obras. Ontem, ainda haviam cadeiras, mesas e escadas de obras tumultuadas em um dos cantos da sala de embarque.

Outro detalhe que chamou a atenção na cerimônia de inauguração foram as cadeiras, algumas com suporte quebrado e com defeitos. A maioria dos assentos veio de outros terminais da Infraero.