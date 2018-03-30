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Novo Aeroporto de Vitória: um show a cada voo

Novo Eurico de Aguiar Salles é seis vezes maior que o antigo

Publicado em 30 de Março de 2018 às 01:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 01:27
Novo aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A espera de mais de 16 anos acabou. A partir desta sexta-feira (30), capixabas e turistas poderão embarcar e desembarcar no novo Aeroporto de Vitória, que possui um terminal de passageiros mais moderno e seis vezes maior que o antigo, proporcionando mais conforto e comodidade aos usuários.
Ontem, pouco depois da cerimônia de inauguração, os lojistas faziam os últimos ajustes e instalações nos 33 pontos comerciais que começam a funcionar hoje. As companhias aéreas que operam em Vitória já estão devidamente instaladas, inclusive a Avianca, que começa operar no dia 16 de abril.
Além do terminal bonito e arrojado, outra contribuição vem da natureza, que compõe o cenário do novo terminal, todo revestido por vidros, proporcionando vistas panorâmicas de praticamente todos os lados.
Ao norte, será possível ver a nova pista e as pontes de embarque. Pelo leste, é possível ver parte da Praia de Camburi e da Avenida Dante Michelini. Já pelo sul, o Mestre Álvaro surge imponente, com o terminal compondo a paisagem.
A nova infraestrutura, que teve o projeto inspirado no Aeroporto de Brasília, conta com seis pontos de embarque fixas, três escadas rolantes, oito elevadores, cinco esteiras de bagagens e 31 balcões de check-in.
Saguão de check-in ficou maior e com novos balcões de atendimento ao público Crédito: Fernando Madeira
A partir de hoje, os 75 taxistas que atuam no aeroporto passam a trabalhar no novo terminal. Se houver uma demanda maior, podemos colocar mais táxis lá, afirmou a subsecretária de Transportes de Vitória, Leila Casagrande. Os passageiros poderão pegar ônibus, táxis e corridas como motoristas de aplicativos logo em frente o terminal.
AINDA FALTA
Apesar de abrir nesta sexta aos usuários, alguns detalhes ainda ficam faltando para a total conclusão do aeroporto. Algumas lojas, por exemplo, estão em obras. Ontem, ainda haviam cadeiras, mesas e escadas de obras tumultuadas em um dos cantos da sala de embarque.
Outro detalhe que chamou a atenção na cerimônia de inauguração foram as cadeiras, algumas com suporte quebrado e com defeitos. A maioria dos assentos veio de outros terminais da Infraero.
Faltam também as obras da área de apoio aéreo, que fica à esquerda da entrada do novo complexo. Essa fase deve durar mais três meses. Já a via marginal pela Adalberto Simão Nader só deve ser concluída em outubro.

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