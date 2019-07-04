Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Nova versão da reforma elimina contribuição extra para estados e municípios

Nova versão da reforma elimina contribuição extra para estados e municípios

Além de um aumento da alíquota normal de contribuição previdenciária para funcionários públicos, o governo havia proposto permitir a criação de uma taxa extra com o objetivo de solucionar os rombos do sistema

Publicado em 

04 jul 2019 às 01:33

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 01:33

A terceira versão do parecer sobre a reforma da Previdência, apresentada nesta quarta-feira (3), eliminou a possibilidade de cobrança de alíquota extraordinária para servidores estaduais e municipais. A previsão fica mantida apenas para o funcionalismo federal.
Além de um aumento da alíquota normal de contribuição previdenciária para funcionários públicos, o governo havia proposto permitir a criação de uma taxa extra com o objetivo de solucionar os rombos do sistema.
Entretanto, líderes do centrão afirmavam que, por acordo, o relatório da reforma da Previdência não poderia prever medidas que afetem servidores estaduais e municipais.
O grupo de partidos independentes ao presidente Jair Bolsonaro e que, juntos, representam a maioria da Câmara, defende que governadores e prefeitos assumam o ônus da negociação sobre medidas que afetam estados e municípios.
Pressionado, o relator da matéria, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), retirou do texto o trecho que estendia a possibilidade da cobrança extra aos governos regionais.
"Entendemos que a norma é incompatível com a autonomia conferida pelo substitutivo àqueles entes", argumentou.
O novo texto também cedeu a pressões para beneficiar instituições como corretoras de valores e fintechs - empresas de tecnologia e inovação ligadas ao setor financeiro.
A versão anterior ampliava as alíquotas de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) de todas as instituições financeiras de 15% para 20%.
Agora, o aumento da alíquota só valerá para os bancos. Ficam fora do reajuste distribuidoras de valores, corretoras, sociedades de crédito, administradoras de cartão de crédito, cooperativas de créditos, bolsas de valores, entre outros.
"A alteração era excessivamente ampla ao visar instituições que não possuem as mesmas características dos bancos. A capacidade contributiva deste tipo de instituição financeira é maior que a das demais, razão pela qual decidimos por restringir o alcance da nova alíquota", justificou Moreira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados