Nova Previdência prevê salário integral para aposentados da PM

Segundo esse jornal, as negociações para incluir esses profissionais no projeto das Forças Armadas estão próximas de serem concluídas. A proposta é que eles também tenham direito à paridade, mesmo reajuste dos servidores ativos.

Para compensar os benefícios, que serão diferentes dos outros servidores, os PMs e bombeiros terão que ter 35 anos de contribuição, sendo 30 anos de exercício efetivo na atividade policial. Pela proposta ainda, os pensionistas passam também a contribuir para o regime previdenciário.