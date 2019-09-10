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Reforma

Nova Previdência prevê salário integral para aposentados da PM

Para ter direito ao benefício igual ao último salário, categoria, que também inclui bombeiros, deve ficar na ativa por 35 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 08:24

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 08:24

As regras da Previdência para policiais militares e bombeiros que estão sendo costuradas no Congresso, em meio às discussões da reforma, devem prevê que toda a categoria tenha direito à aposentadoria igual ao último salário. As informações são de O Globo.
Segundo esse jornal, as negociações para incluir esses profissionais no projeto das Forças Armadas estão próximas de serem concluídas. A proposta é que eles também tenham direito à paridade, mesmo reajuste dos servidores ativos.
> Previdência: senador do ES propõe alíquota menor para policial civil
Para compensar os benefícios, que serão diferentes dos outros servidores, os PMs e bombeiros terão que ter 35 anos de contribuição, sendo 30 anos de exercício efetivo na atividade policial. Pela proposta ainda, os pensionistas passam também a contribuir para o regime previdenciário.
Segundo o projeto em estudo, a adesão dos policiais militares e bombeiros à reforma dos militares federais será automática. Estados só poderão legislar em relação a questões específicas, como condições no serviço, salários e progressão na carreira. Alíquotas de contribuição e tempo de serviço ficarão sob prerrogativas federais.
> Veja as mudanças na reforma da Previdência aprovadas pelo Senado

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