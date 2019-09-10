Nova Previdência prevê salário integral para aposentados da PM

As regras da Previdência para policiais militares e bombeiros que estão sendo costuradas no Congresso, em meio às discussões da reforma, devem prevê que toda a categoria tenha direito à aposentadoria igual ao último salário. As informações são de O Globo.
Segundo esse jornal, as negociações para incluir esses profissionais no projeto das Forças Armadas estão próximas de serem concluídas. A proposta é que eles também tenham direito à paridade, mesmo reajuste dos servidores ativos.
Para compensar os benefícios, que serão diferentes dos outros servidores, os PMs e bombeiros terão que ter 35 anos de contribuição, sendo 30 anos de exercício efetivo na atividade policial. Pela proposta ainda, os pensionistas passam também a contribuir para o regime previdenciário.
Segundo o projeto em estudo, a adesão dos policiais militares e bombeiros à reforma dos militares federais será automática. Estados só poderão legislar em relação a questões específicas, como condições no serviço, salários e progressão na carreira. Alíquotas de contribuição e tempo de serviço ficarão sob prerrogativas federais.