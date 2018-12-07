Nova lei do distrato é um absurdo, diz Proteste

Câmara Crédito: Luís Macedo/Câmara dos Deputados

Câmara que prevê que as construtoras fiquem com a metade do valor pago pela venda do imóvel na planta em caso de desistência do negócio por parte do comprador foi considerado um absurdo pela Proteste, associação de defesa do consumidor. Venceu o lobby das construtoras, diz a advogada Maria Inês Dolci, vice-presidente do Conselho Diretor da Proteste. O projeto de lei aprovado naque prevê que as construtoras fiquem com a metade do valor pago pela venda do imóvel na planta em caso de desistência do negócio por parte do comprador foi considerado um absurdo pela, associação de defesa do consumidor. Venceu o lobby das construtoras, diz a advogada Maria Inês Dolci, vice-presidente do Conselho Diretor da Proteste.

STF) era de uma multa de 25% sobre o valor pago em caso desistência. E agora, se a lei for sancionada pelo presidente Michel Temer, a multa dobra. Ela lembra que o entendimento do Supremo Tribunal Federal () era de uma multa de 25% sobre o valor pago em caso desistência. E agora, se a lei for sancionada pelo presidente, a multa dobra.

Procon de São Paulo, faz uma avaliação semelhante. A nova lei do distrato é muito desequilibrada para o consumidor, avalia. Maria Feitosa, superintendente da Fundaçãode São Paulo, faz uma avaliação semelhante. A nova lei do distrato é muito desequilibrada para o consumidor, avalia.

Na sua opinião, as construtoras deveriam a devolver ao consumidor 90% do valor pago porque o imóvel não sofre nenhum tipo de desvalorização em caso de desistência. Prova disso é que a construtora revende o imóvel sem perdas.

Tanto o Proteste como a Fundação Procon-SP recomendam muita cautela aos consumidores que pretendem comprar um imóvel na planta a partir de agora. Maria Inês adverte que o risco para o consumidor aumentará, se a nova lei for sancionada. O risco será maior ainda para quem não tiver uma situação financeira estável, em caso de alguma eventualidade.

Maria Feitosa, do Procon, lembra que o consumidor deve ler com atenção as cláusulas do contrato. Ela destaca que um fator frequente que leva à desistência do negócio é a recusa do financiamento por parte da instituição financeira.