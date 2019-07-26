Facebook

Nos interessa aprofundar relações comerciais com a China, diz Bolsonaro

O presidente afirmou que o Brasil tem grande interesse em aprofundar as negociações comerciais com os chineses.

Publicado em 26 de julho de 2019 às 10:01 - Atualizado há 6 anos

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na tarde desta quinta-feira, 25, com o Conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, para tratar das relações entre os dois países e da viagem que ele fará ao país em outubro.

Em sua transmissão semanal pelo Facebook, Bolsonaro afirmou que o Brasil tem grande interesse em aprofundar as negociações comerciais com os chineses.

Antes de viajar ao Oriente, Bolsonaro afirmou que participará da cerimônia de canonização da Irmã Dulce, em Salvador (BA), no dia 20 de outubro. "O Brasil é um laico, mas nós somos cristãos", disse.

Ele também comentou sobre a agenda que teve em Manaus (AM) nesta manhã em que participou da abertura da reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca (Suframa). Na visita, ele prometeu asfaltar a BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia.

"Essa é uma demanda antiga porque o asfalto já se foi, não existe mais. Está uma estrada praticamente intransitável", disse. O presidente informou que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, já reservou recursos para a obra, mas não informou os valores. De acordo com ele, a obra começará ainda neste ano.

Bolsonaro disse ainda que há alguns trechos com problemas de licenciamento ambiental, mas afirmou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, "já está conduzindo a contento essa questão". "Tenho certeza que todos nós ganharemos com essas obras na região amazônica", disse.

