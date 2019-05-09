Reforma da Previdência

No final de maio ou princípio de junho, a reforma será votada, diz Marinho

"Estaremos votando o relatório", completou Marinho

09 mai 2019 às 15:27

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 15:27

Previdência Social Crédito: Divulgação
O secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou nesta quinta-feira 9), não ter dúvidas que o relatório da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma da Previdência será votado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados no fim de maio ou no princípio de junho.
"Não tenho dúvida que, no final de maio, princípio de junho, estaremos votando o relatório", disse Marinho, em palestra na abertura do 31º Fórum Nacional, organizado pelo economista Raul Velloso, no Rio.
Na palestra, no dia seguinte à longa audiência na Comissão Especial com a participação de Marinho e do ministro da Economia, Paulo Guedes, o secretário especial comparou a reforma da Previdência a um remédio para crianças.
"Ontem, a apresentação (na Comissão Especial) mostrou que a mensagem que é dada para a Nova Previdência é que ela é como se fosse um remédio para criança. Ela pode até não gostar do gosto do remédio, mas aquilo vai fazer com que ela cresça, se restabeleça", comentou Marinho.

