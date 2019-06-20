No ES, Vale vai construir ferrovia até Anchieta

Trem de Passageiros não circulará no ES nesta quarta-feira (16) Crédito: Agência Vale/divulgação

Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) aprovou na última terça-feira (18) o processo que dará direito à mineradora de permanecer por mais 30 anos como operadora . O relatório final conduzido pelo órgão regulador traz essa solução para o impasse sobre o local exato que a companhia terá que aplicar parte dos recursos necessários para se manter como concessionária da EFVM. O documento aguarda apenas a análise do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para ser publicado.

Your browser does not support the audio element. Vale vai construir ferrovia até Anchieta

contrapartida obrigatória exigida da mineradora continuará sendo a construção da Segundo a ANTT, aexigida da mineradora continuará sendo a construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico) , entre Água Boa (MT) e Campinorte (GO). O ramal capixaba da EF 118 aparecerá no documento como uma alternativa para aplicar os recursos da outorga.

O órgão explica, no entanto, que essa cláusula no contrato - que deverá ser assinado até o final do ano com a Vale - será executado pela ANTT, o que vai assegurar o projeto no Estado. A companhia será responsável também por fazer os estudos de viabilidade da ferrovia até a capital do Rio de Janeiro e o projeto executivo

O uso do valor da outorga, inicialmente estimado em R$ 639 milhões, já era cogitado desde o ano passado, conforme o Gazeta Online antecipou em agosto em entrevista com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas , então secretário de coordenação de Projetos do Programa de Parceria de Investimentos. Na prática, o dinheiro que entraria nos cofres da União nem chegará a ser pago pela concessionária.

O contrato de renovação da EFVM deve trazer formas de compensar a mineradora, caso o custo da obra até Anchieta seja maior do que o valor da outorga. Uma das opções será prorrogar ainda mais o contrato da Vitória a Minas. Outra saída será um aporte do governo federal.

Novela

A reviravolta para o Espírito Santo com a inclusão do trecho entre Cariacica e Ubu no contrato da ANTT com a Vale encerra apenas uma batalha da guerra logística travada para manter no Estado os recursos de renovação antecipada da EFVM.

Ao todo, a EF 118, até a capital do Rio de Janeiro, tem mais de 500 quilômetros, um custo total estimado em mais de R$ 9 bilhões.

O governo federal também chegou avaliar a utilização de recursos da concessão antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), da VLI, como contrapartida para fazer o trecho até Kennedy. Mas ainda não há confirmação de que isso vai ocorrer.

Segundo documentos do processo de renovação antecipada da EFVM, a Vale vai gastar cerca de R$ 10 bilhões pela prorrogação do contrato. Além dos R$ 639,84 pela outorga, R$ 2,6 bilhões estão garantidos para a Fico. Outros R$ 6,5 bilhões serão aplicados na redução de conflitos, na aquisição de frota, na superestrutura da via e em componentes de material rodante da Vitória a Minas.

Em nota, a Vale disse que a aprovação da ANTT se trata de mais uma etapa formal. O processo será analisado ainda pelo Ministério de Infraestrutura e pelo Tribunal de Contas da União. Após as aprovações dos órgãos, a proposta será submetida ao Conselho de Administração da Vale.