Ônibus e hospitais vão funcionar normalmente neste sábado (26)

Ônibus do sistema Transcol vão operar normalmente neste fim de semana Crédito: Bernardo Coutinho

Mesmo após o acordo de trégua firmado pelo governo federal, com medidas para tentar baratear o preço do diesel, a greve dos caminhoneiros continua nas estradas do país. Porém, ainda com a paralisação, serviços considerados básicos, como saúde e educação, seguem com funcionamento normalizado no Estado. Já o transporte público de passageiros e a coleta de lixo já sofrem restrições em municípios do interior.

Na Grande Vitória, os ônibus do sistema Transcol vão operar normalmente neste final de semana, respeitando os horários de sábado e domingo, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). As operações também serão normais no sistema municipal de Vitória.

No interior do Estado, a situação é diferente. Em Cachoeiro de Itapemirim, durante o fim de semana, a frota foi reduzida de 108 para 35 veículos. O gerente de tráfego do Consórcio Novo Trans, Renato Borges, explicou que as medidas têm o objetivo de garantir o transporte público pelo menos até a próxima quarta-feira.

O transporte público em Linhares também opera com redução de algumas viagens fora do horário de pico. Hoje, em Colatina, os ônibus convencionais vão operar com horário de domingo. Os ônibus executivos não circularão. Já em Aracruz, os ônibus também circulam com horários de domingo, o que já ocorre desde ontem.

INTERMUNICIPAIS

Algumas viagens de ônibus intermunicipais estão sendo afetadas e atrasos e cancelamentos estão sendo feitos pelas viações. A Contermi, empresa que administra a Rodoviária de Vitória, informou que os embarques e desembarques estão sendo realizados normalmente.

No entanto o Setpes, que também representa as empresas de transporte intermunicipal, destacou que cada empresa está operando conforme a própria capacidade. A Viação Águia Branca, por exemplo, comunicou que houveram cancelamentos de determinadas viagens com realocação de passageiros para outros horários com o objetivo de garantir a continuidade das operações pelo maior período possível.

Através do seu site de vendas, a Viação Itapemirim/Kaissara disse que se viu obrigada a realizar adequações nas operações e solicita que os clientes busquem se informar antes de se deslocarem até a rodoviária. Também pela internet, a Gontijo comunicou aos clientes que, se a paralisação persistir, a empresa pode cancelar algumas partidas.

Já os ônibus que saem da Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim com destino a municípios do Sul capixaba, como Guarapari e Marataízes, também circulam com a frota reduzida, com os horários de domingo e feriado.

HOSPITAIS

Na rede hospitalar particular da Grande Vitória, a situação está sob controle. No Hospital Metropolitano a greve ainda não causou impactos no funcionamento e nos serviços prestados. Não houve cirurgias remarcadas nem há risco em relação ao não funcionamento de seus geradores de emergência.

O Centro Integrado de Atenção à Saúde (Cias), da Unimed, está operando normalmente mas monitora qualquer possível impacto, segundo a assessoria. No Hospital Meridional, também não houve registro de alteração em rotina de atendimento.

Escolas e hospitais estaduais, além dos serviços de segurança, funcionam normalmente, segundo o governo do Estado.

Já a coleta de lixo em alguns municípios está suspensa. Essa é a situação em Linhares, Anchieta, Iconha e Domingos Martins.

CONCURSOS

Provas de vestibular e concursos públicos também foram adiadas por conta dos transtornos causados pela greve. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspendeu a segunda fase do 35º Exame de Ordem, que aconteceria em todo o país amanhã.

A Universidade Vila Velha (UVV) desmarcou a aplicação das provas do vestibular para a segunda etapa de medicina e etapa única para os demais cursos que ocorreria amanhã. A nova data ainda será definida.

Também foram suspensas as provas de concursos do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT de Campinas), que atraiu mais de 70 mil candidatos, e do concurso para o cargo de delegado da Polícia Civil de São Paulo.

IMPACTOS DA PARALISAÇÃO NOS SERVIÇOS

TRANSPORTE COLETIVO

Sistema Transcol

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), o Sistema Transcol vai operar normalmente neste final de semana, respeitando os horários de sábado e domingo, e também nos próximos dias.

Municipal de Vitória

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) afirmou que as operações estão normais, e que o serviço será mantido até que as empresas tenham combustível em seus estoques. Esse estoque permite a operação normal até o domingo.

Interior

A frota de ônibus municipais foi reduzida em Cachoeiro, Linhares, Colatina e Aracruz. Os ônibus circulam com horários de domingo.

ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS

Rodoviária

A Rodoviária de Vitória segue operando normalmente embarques e desembarques. Os cancelamentos variam de acordo com cada empresa, segundo a Contermi. Águia Branca e Itapemirim/Kaissara confirmaram que algumas viagens podem ser remarcadas. A Gontijo informou que se a paralisação continuar poderão haver adiamentos. Viagens entre Cachoeiro e municípios do Sul estão com horários restritos.

ESCOLAS E HOSPITAIS

Rede estadual

O governo do Estado informou que escolas, hospitais e serviços de segurança funcionarão normalmente.

HOSPITAIS PARTICULARES

Cias

A Unimed informou que o hospital está operando normalmente e que está monitorando qualquer possibilidade de impacto que pode ser causado pela greve.

Hospital Meridional

Já o Hospital Meridional declarou que não há registro de alteração em sua rotina de atendimento até o momento. Esclarece ainda que a situação de estoques de remédios está sendo monitorada.

Hospital Metropolitano

O Metropolitano informou que não houve remarcação de cirurgias e não enfrenta nenhum risco em relação ao funcionamento dos geradores. Os tanques de oxigênio e nitrogênio estão com reserva para o abastecimento interno.

COLETA DE LIXO

Suspensa

A coleta de lixo em Linhares, Anchieta, Iconha e Domingos Martins está suspensa.

VESTIBULAR

UVV

A UVV suspendeu a aplicação das provas do vestibular para a 2ª etapa de medicina e etapa única para os demais cursos que seria amanhã. Uma nova data será divulgada assim que a greve terminar.

OAB

Exame da ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil suspendeu a segunda fase do 35º Exame de Ordem, que seria realizado amanhã. Segundo a entidade, a decisão foi tomada devido ao atraso na entrega das provas. A nova data ainda não foi anunciada.

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