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Mortes no mar

Navio onde morreram tripulantes manobrou rumo a Vitória às 7 da manhã

Duas pessoas morreram e outras três pessoas foram socorridas pela Marinha. Embarcação está a 10 quilômetros de Vitória
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

18 jul 2019 às 18:02

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 18:02

Navio AP DUBRAVA tem bandeira das Ilhas Marshall Crédito: Jeff Thoreson/MarineTraffic.com
O navio mercante AP DUBRAVA, com bandeiras das Ilhas Marshall, fez uma manobra em direção ao Porto de Vitória por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira (18). As informações são do Marine Traffic, site que monitora o movimento de embarcações no mundo.
Cinco tripulantes da embarcação passaram mal e dois morreram. O navio, de 180 metros de comprimento por 32 metros de largura, está atracado a cerca de 10 quilômetros de Vitória. As vítimas foram resgatadas de helicóptero.
As últimas 24 horas de deslocamento do navio aparecem no radar como na imagem abaixo.
Navio AP DUBRAVA fez manobra em direito ao Porto de Vitória Crédito: MarineTraffic.com
O site apresenta os horários em UTC, a sigla de Coordinated Universal Time, três à frente do horário de Brasília. A manobra em direção a Vitória foi feita por volta das 10 horas (UTC). Portanto, perto das 7 horas do horário local.
De acordo com a Marinha do Brasil, a tripulação solicitou socorro quando estava a cerca de 296 quilômetros da costa do Espírito Santo. O Espírito Santo não era destino da embarcação, que seguia da Argentina para Las Palmas, um território da Espanha localizado nas Ilhas Canárias.
Localização atual do navio AP DUBRAVA Crédito: MarineTraffic.com
O navio é relativamente novo. Foi construído em 2015, segundo as informações públicas disponíveis sobre ele.

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