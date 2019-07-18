Acidente em alto-mar

Navio onde dois tripulantes morreram ficará atracado por três dias no ES

De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o navio já atracou no Porto de Vitória e ficará no local até que a tripulação se recupere.

Publicado em 18 de julho de 2019 às 20:39 - Atualizado há 6 anos

Carro do DML ao lado de navio atracado em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

O navio mercante "AP DUBRAVA", de bandeira das Ilhas Marshall, foi obrigado a entrar na Baia de Vitória para fazer uma parada não programada. A embarcação, que atracou às 17h45 desta quinta-feira (18), vai ficar por três dias no berço 101 do Cais Comercial de Vitória, onde será periciado.

Por volta das 20 horas, os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde passarão por necropsia para identificar a causa da morte.

A suspeita é de que quatro homens inalaram gás tóxico no porão da embarcação, uma quinto trabalhador ficou em estado de choque. O acidente aconteceu enquanto a embarcação estava em águas internacionais, na altura da costa capixaba, no final da tarde da última quarta-feira (17). Dois deles morreram e outros três foram resgatados pela Marinha do Brasil e estão internados em hospitais da Grande Vitória.

Navio onde dois morreram ficará atracado por três dias no ES Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o navio ficará no local até que a tripulação se recupere.

"Como a embarcação estava em águas internacionais, a cerca de 300 quilômetros da costa do Espírito Santo quando ocorreu o incidente, o comandante foi orientado a se aproximar do litoral, para possibilitar o resgate por helicóptero. O pedido foi atendido e o navio chegou a cerca de 100km da costa. No final da madrugada desta quinta-feira (18) foi iniciado o resgate", explicou a Codesa em nota.

O navio saiu da Argentina no dia 9 de julho carregado de malte em direção à Las Palmas, um território da Espanha localizado nas Ilhas Canárias.

ESTADO DE SAÚDE DOS TRIPULANTES

Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho

Dois tripulantes com quadro clínico de inalação de monóxido de carbono estão no Meridional Praia da Costa, em Vila Velha. Eles estão estáveis, conscientes, na UTI, fazendo oxigenoterapia e sessões de hiperbárica. Já o terceiro tripulante, que com o estresse da situação também passou mal, está internado no Hospital Meridional, em Cariacica. Ele teve a suspeita de AVC descartada após exames e segue estável e consciente.

