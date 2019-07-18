Navio onde dois tripulantes morreram ficará atracado por três dias no ES

Publicado em 18 de julho de 2019 às 20:39
O navio mercante "AP DUBRAVA", de bandeira das Ilhas Marshall, foi obrigado a entrar na Baia de Vitória para fazer uma parada não programada. A embarcação, que atracou às 17h45 desta quinta-feira (18), vai ficar por três dias no berço 101 do Cais Comercial de Vitória, onde será periciado.
Por volta das 20 horas, os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde passarão por necropsia para identificar a causa da morte.
A suspeita é de que quatro homens inalaram gás tóxico no porão da embarcação, uma quinto trabalhador ficou em estado de choque. O acidente aconteceu enquanto a embarcação estava em águas internacionais, na altura da costa capixaba, no final da tarde da última quarta-feira (17). Dois deles morreram e outros três foram resgatados pela Marinha do Brasil e estão internados em hospitais da Grande Vitória.
De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o navio ficará no local até que a tripulação se recupere.
"Como a embarcação estava em águas internacionais, a cerca de 300 quilômetros da costa do Espírito Santo quando ocorreu o incidente, o comandante foi orientado a se aproximar do litoral, para possibilitar o resgate por helicóptero. O pedido foi atendido e o navio chegou a cerca de 100km da costa. No final da madrugada desta quinta-feira (18) foi iniciado o resgate", explicou a Codesa em nota.
O navio saiu da Argentina no dia 9 de julho carregado de malte em direção à Las Palmas, um território da Espanha localizado nas Ilhas Canárias.
ESTADO DE SAÚDE DOS TRIPULANTES
Dois tripulantes com quadro clínico de inalação de monóxido de carbono estão no Meridional Praia da Costa, em Vila Velha. Eles estão estáveis, conscientes, na UTI, fazendo oxigenoterapia e sessões de hiperbárica. Já o terceiro tripulante, que com o estresse da situação também passou mal, está internado no Hospital Meridional, em Cariacica. Ele teve a suspeita de AVC descartada após exames e segue estável e consciente.
