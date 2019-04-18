'Não tem nada fora do que poderíamos esperar', diz Onyx sobre reforma

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, minimizou o adiamento para a próxima terça-feira (23) da votação do relatório sobre a admissibilidade da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência (PEC 06/2019) na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.

O que nós estamos assistindo na CCJ é normal não tem nada fora do que poderíamos esperar, disse. O Parlamento tem que cumprir o seu papel. O Parlamento tem as mais variadas correntes de pensamento que é a expressão da sociedade, ressaltou. Nós continuamos acreditando, até porque temos dialogado com os partidos e com as bancadas, frisou após a apresentação da Cantata de Páscoa no Palácio do Planalto.

Nós daqui a quatro ou cinco dias teremos votação na CCJ. Seguramente, a nova Previdência sairá de lá, verificada a juridicidade, a constitucionalidade e a boa técnica legislativa. E depois nós vamos ter um longo período onde vamos ter centenas ou mais de um milhar de emendas na comissão especial, previu.

O ministro disse desconhecer a iniciativa do relator da PEC, Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), de ter elaborado quatro versões de parecer  um deles defendendo a inadmissibilidade da proposta. Não conversei com relator. Isso não é algo que caiba ao governo, isso cabe ao Parlamento, declarou.

O relator dialoga com bancadas, com pensamentos antagônicos, com posicionamentos como por exemplo os da oposição. Faz parte do papel dele. Agora, na hora do vamos ver, afinal, vai estar lá o que tem que estar e a vitória vai vir, garantiu.

Onyx defendeu postura de transigência com o Congresso Nacional. Nós temos que ter muita paciência, a famosa resiliência e o diálogo  que é como o governo tem construído todas as relações, ponderou. É claro que um projeto da complexidade da nova Previdência toca em modificações importantes, sem tirar o direito de ninguém, garantindo o direito a todos, assegurou.