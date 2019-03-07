Na volta do feriadão, dólar fecha a R$ 3,83, maior cotação do ano

Cotação da moeda norte-americana segue em alta nesta quarta-feira de cinzas Crédito: MARCELLOCASAL-ABR

A cautela predominou nos negócios desta quarta-feira, 6, pressionando os ativos brasileiros. O Ibovespa se desvalorizou e renovou mínimas nesta tarde, fechando em queda de 0,41%, aos 94.216,87 pontos. O movimento seguiu a deterioração dos mercados acionários em Nova York, com o preço do petróleo e as ações dos setores de energia e tecnologia em queda levando os índices para baixo.

O mau humor dos investidores também se refletiu no dólar, cuja cotação no segmento à vista subiu 1,41%, cotado a R$ 3,8347. É o maior valor da moeda americana ante o real desde 28 de dezembro do ano passado.

Entre as ações mais negociadas, se destacaram em alta os papéis ordinários de Vale (+2,80%), no primeiro dia útil no Brasil após a saída temporária do presidente da mineradora, Fabio Schvartsman, e do anúncio de Eduardo de Salles Bartolomeo como diretor-presidente interino.

No setor de educação,as ações da Kroton e da Estácio registraram queda,após o presidente Jair Bolsonaro defender a "Lava Jato da Educação" na segunda-feira, emenda de feriado, em seu perfil do Twitter.