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Mercado Financeiro

Na volta do feriadão, dólar fecha a R$ 3,83, maior cotação do ano

No mercado de ações, o Ibovespa fechou esta quarta-feira em queda de 0,4%, aos 94,2 mil pontos

Publicado em 06 de Março de 2019 às 22:02

Publicado em 

06 mar 2019 às 22:02
Cotação da moeda norte-americana segue em alta nesta quarta-feira de cinzas  Crédito: MARCELLOCASAL-ABR
A cautela predominou nos negócios desta quarta-feira, 6, pressionando os ativos brasileiros. O Ibovespa    se desvalorizou e renovou mínimas nesta tarde, fechando em queda de 0,41%, aos 94.216,87 pontos. O movimento seguiu a deterioração dos mercados acionários em Nova York, com o preço do petróleo e as ações dos setores de energia e tecnologia em queda levando os índices para baixo.
O mau humor dos investidores também se refletiu no dólar, cuja cotação no segmento à vista subiu 1,41%, cotado a R$ 3,8347. É o maior valor da moeda americana ante o real desde 28 de dezembro do ano passado.
Entre as ações mais negociadas, se destacaram em alta os papéis ordinários de Vale (+2,80%), no primeiro dia útil no Brasil após a saída temporária do presidente da mineradora, Fabio Schvartsman, e do anúncio de Eduardo de Salles Bartolomeo como diretor-presidente interino.
No setor de educação,as ações da Kroton e da Estácio registraram queda,após o presidente Jair Bolsonaro defender a "Lava Jato da Educação" na segunda-feira, emenda de feriado, em seu perfil do Twitter.
No exterior, investidores aguardam novidades sobre o comércio global e as negociações entre Estados Unidos e China. O Livro Bege, relatório do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) que embasa as decisões de juros, também esteve no radar dos investidores nesta quarta-feira.Os principais índices acionários dos EUA reduziram pontualmente o sinal negativo com a divulgação do documento.

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