Na quarta alta seguida, dólar aproxima-se de R$ 3,90

Dólar é cotado a R$ 3,90 nesta quinta-feira (07) Crédito: Arquivo | Agência Brasil

Em alta pela quarta sessão consecutiva, o dólar norte-americano aproximou-se de R$ 3,90 e voltou a fechar no maior valor do ano. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (07) em alta de 1,27% (R$ 0,049), vendido a R$ 3,885.





O valor de fechamento foi o mais alto desde 27 de dezembro (R$ 3,894). Por volta das 16h30, a divisa atingiu a máxima do dia, sendo vendida a R$ 3,897.