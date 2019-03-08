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Mercado financeiro

Na quarta alta seguida, dólar aproxima-se de R$ 3,90

O valor de fechamento foi o mais alto desde 27 de dezembro (R$ 3,894)

Publicado em 07 de Março de 2019 às 21:43

Publicado em 

07 mar 2019 às 21:43
Dólar é cotado a R$ 3,90 nesta quinta-feira (07) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
Em alta pela quarta sessão consecutiva, o dólar norte-americano aproximou-se de R$ 3,90 e voltou a fechar no maior valor do ano. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (07) em alta de 1,27% (R$ 0,049), vendido a R$ 3,885.
 
O valor de fechamento foi o mais alto desde 27 de dezembro (R$ 3,894). Por volta das 16h30, a divisa atingiu a máxima do dia, sendo vendida a R$ 3,897.
No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), alternou altas e baixas ao longo do dia. O indicador, no entanto, reagiu nas horas finais de negociação e fechou a quinta-feira em alta de 0,13%, aos 94.340 pontos.
> Inflação para famílias com renda mais baixa fica em 0,49% em fevereiro

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