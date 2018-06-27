Os atendimentos serão de 8h às 17h, na Faculdade Doctum, próximo ao Terminal de Laranjeiras Crédito: Bernardo Coutinho

Os moradores do maior município do Estado terão uma nova chance para ficar no azul. Está aberto o agendamento para participação no 4º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon da Serra, que acontece na próxima semana, de segunda a sexta-feira (2 a 6 de julho), e atenderá três mil consumidores do município.

Clientes do Banco do Brasil, Caixa, Cesan, Crefisa, Dacasa, EDP, Claro, Net, Embratel, Vivo, Agoracred e SKY poderão negociar os débitos e obter até 100% de descontos de juros e multas por atraso, além de poder parcelar a dívida em até 48 vezes. Os atendimentos serão de 8h às 17h, na Faculdade Doctum, próximo ao Terminal de Laranjeiras. Apenas consumidores que comprovem que moram na Serra serão atendidos.

Segundo a diretora do Procon Municipal, Nívia Passos, essa será a primeira vez que as negociações serão feitas mediante a agendamento virtual, com hora marcado, e por isso não haverá atendimento preferencial. As marcações podem ser feitas até 5 de julho pelo site procon.serra.es.gov.br.

Com isso vamos evitar filas e tumultos, além de dar mais conforto ao consumidor. Os horários de atendimento poderão variar de acordo com o avançar da Seleção nos jogos da Copa, mas já é possível fazer o agendamento o quanto antes para que a pessoa se organize e garanta a participação, explica.

Para fazer a negociação é preciso levar CPF, carteira de identidade, comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone do último mês), e, dependendo do caso, as faturas em débito.

Your browser does not support the audio element. Mutirão para negociar dívidas cartão, energia e telefone na Serra

AS EMPRESAS

Os bancos participantes terão horário de atendimento diferenciado: de 10 às 16. O Banco do Brasil irá negociar qualquer débito, exceto os rurais, financiamento imobiliário, de veículos e Fies, além de dívidas cedidas à ativos S.A ou já renegociadas recentemente. Já a Caixa não irá negociar contratos com pessoas jurídicas e financiamento habitacional, rural e de veículos.

A EDP irá oferecer condições especiais consumidores residenciais, rurais, comerciais e industriais, dependendo do caso. A Cesan vai oferecer parcelamento de até 48 vezes e conceder descontos de até 100% sobre multas e juros para quem der entrada de 5%.

As operadoras de telefonia e TV por assinatura Vivo, Claro, Embratel, NET e SKY irão negociar qualquer tipo de débito com condições especiais que irão variar de acordo com a dívida e o perfil do cliente.

Já as financeiras Dacasa, Crefisa e Agoracred também vão negociar qualquer dívida. A Agoracred oferecerá até 100% de desconto de juros e multas e parcelamentos em até 12 vezes. Crefisa e Dacasa não informaram as condições oferecidas.

OUTRAS CIDADES

Além do mutirão da Serra, de realização do Procon do município, pelo menos outros quatro feirões de negociação de dívidas já estão agendados até o final do ano no Espírito Santo pelo Procon Estadual.

O próximo será em Colatina, de 16 a 20 de julho, em que 13 empresas atenderão 3.375 consumidores. Em agosto haverão feirões em Cachoeiro de Itapemirim, entre os dias 6 e 10, e em Vitória, entre 27 e 31 do mês. Já em setembro, do dia 24 a 28, será a vez de Cariacica.

As condições especiais para renegociação das dívidas são muitas e costumam ser sempre atrativas. Mas, segundo o economista Mário Vasconcelos, o perdão ou mesmo a redução dos juros e da multa são as vantagens que mais valem a pena.

Tudo é vantajoso, mas poder tirar esses juros e a multa, que são boa parte das dívidas, pagando só o principal, já ajuda muito a aliviar a conta. Mas não adianta tirar isso e fazer parcelas que não cabem no bolso. Por isso, alongar o prazo, com prestações menores, também é importante, destaca.

Mário lembra ainda que cada caso é diferente do outro, mas, nesses grandes mutirões, dívidas de R$ 8 mil já foram reduzidas para R$ 200 após as negociações, por exemplo.

O economista alerta que antes de partir para a renegociação é preciso que o consumidor faça suas contas para saber quanto poderá pagar. Antes de ir a um feirão, você tem que sentar com a família e pensar nos gastos essenciais da casa para verificar o que pode ser reduzido para que sobre alguma coisa para poder usar na negociação. Você tem que chegar lá com uma proposta, que deve ser feita já sabendo quanto pode pagar, aconselha.

SAIBA MAIS

Mutirão na Serra

Ação

Serão atendidos três mil moradores da Serra. As empresas participantes vão oferecer até 100% de descontos em juros

e multas e os parcelamentos podem chegar a 48 vezes. O atendimento será das 8 às 17h, na Faculdade Doctum, em Laranjeiras, mas é preciso fazer o agendamento pelo site www.procon.serra.es.gov.br

Empresas participantes

- Banco do Brasil: Atenderá pessoas físicas, das 10 às 16h (também com agendamento). Os descontos e condições variam de acordo com o tipo de débito, atraso e perfil do consumidor. Não serão negociadas dívidas rurais, e financiamento de veículos, imóveis e Fies.

- Caixa: Também em horário de banco, atenderá pessoas físicas com dívidas de cartão de crédito, cheque especial, CDC, consignado, crédito pessoal etc.

- Cesan: Podem negociar quem tiver pelo menos quatro faturas em atraso. As dívidas podem ser parceladas em até 48 vezes e caso haja entrada de 5%, pode haver desconto de até 100% sobre multas e juros.

- Crefisa: Negociará qualquer dívida de clientes.

- Dacasa: Negociará qualquer dívida com atraso superior a 60 dias.

- EDP: Poderão negociar consumidores residenciais, rurais, comerciais e industriais. As condições especiais variam em cada caso.

- Grupo Claro, Net e Embratel: Haverão descontos  não especificados  para débitos vencidos a 45 dias.

- Vivo: Negocia qualquer dívida de pessoa física desde que já não esteja com reparcelamento em andamento. As condições especiais variam em cada caso.

- Agoracred: Haverá desconto de até 100% dos juros e multa e parcelamentos em até 12 vezes. A empresa garante que atenderá qualquer morador da Grande Vitória.

- SKY: Negociará qualquer dívida de clientes.

Outros feirões

Procon Estadual

- Colatina: Será realizado de 16 a 20 de julho, na Escola Polivalente Geraldo Vargas Nogueira, no bairro Lacê, com participação de 13 empresas e distribuição de 3.375 senhas.

- Cachoeiro de Itapemirim: De 6 a 10 de agosto, ainda sem local definido.

- Vitória: Entre 27 e 31 de agosto, no Ginásio Paulo Valiate Pimenta, em Bento Ferreira.