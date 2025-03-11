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Ex-Twitter

Musk culpa hackers por instabilidade no X e grupo pró-Palestina assume autoria

Segundo o bilionário, os ataques tiveram início na manhã desta segunda-feira (10) e foram o motivo da instabilidade percebida na rede social até a tarde de ontem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2025 às 09:30

Publicado em 11 de Março de 2025 às 09:30

Rede social X
O grupo hacktivista pró-Palestina Dark Storm Team reclamou autoria do ataque, embora ainda não exista comprovação oficial do culpado Crédito: Reprodução
O X (ex-Twitter) está sob um ataque virtual massivo, afirmou o dono da plataforma, Elon Musk, em publicação na própria rede social. O grupo hacktivista pró-Palestina Dark Storm Team reclamou autoria do ataque, embora ainda não exista comprovação oficial do culpado. Segundo o bilionário, os ataques tiveram início na manhã da última segunda-feira (10) e foram o motivo da instabilidade percebida na rede social até a tarde.
"Somos atacados todos os dias, mas essa ofensiva foi feita com muitos recursos. Uma quadrilha grande e organizada ou um país está envolvido", disse. O Dark Storm Team, conhecido por ataques virtuais contra instituições de Israel e países-membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), declarou responsabilidade pelo ataque ainda na manhã desta segunda. As informações foram divulgadas em um perfil no BlueSky, chamado Puck Arks, junto a evidências da investida hacker.
De acordo com os registros e a avaliação de especialistas em cibersegurança, trata-se de um ataque DDOS (negação de serviço distribuída), o qual consiste na mobilização de um exército de bots para acessar um site repetidas vezes, na intenção de sobrecarregá-lo a ponto de tirá-lo do ar.
"Devido ao flagrante fascismo e falta de humanidade de Elon Musk e Donald Trump, nós, como um exército digital para as pessoas, vamos continuar nossos pacíficos protestos DDOS contra o X, antes conhecido como Twitter", escreveu o grupo Dark Storm Team em comunicado. Em entrevista ao canal de notícias Fox Business, o bilionário afirmou que a equipe do X identificou que as contas usadas no ataque tinham IPs (endereços virtuais) ligados à Ucrânia. Os perfis usados nestas ofensivas costumam ser roubados.
Por volta das 15h20, o perfil Puck Arks divulgou que o grupo hacktivista suspenderia os ataques para recarregar seus arsenais, sob a promessa de reiniciar a investida no futuro. O grupo ainda divulgou uma imagem mostrando 30 servidores do ex-Twitter derrubados, incluindo o de São Paulo.
Os mesmos hacktivistas reclamaram um ataque DDOS de grande escala contra a plataforma de vídeos curtos Snapchat em 18 de outubro. Nesta segunda, pessoas de diversos países, como Brasil, EUA, Alemanha e Japão, reportaram problemas para acessar o X. No site Downdetector, que monitora falhas em aplicativos e sites, houve dois picos de queixas no Brasil nesta manhã. Entre 6h41 e 7h11, os usuários reportavam dificuldades para acessar o X, sendo que o pico ocorreu às 6h56, com 4.332 informes.
Às 10h41, a rede social voltou a apresentar instabilidade e 4.281 usuários reportaram problemas para acessar o X às 11h01. As queixas caíram a partir das 11h37. Em resposta a seguidores, Musk insinuou que os ataques são uma tentativa de silenciá-lo. Houve menções também a episódios de vandalismo contra lojas da Tesla e a protestos contra o Doge, o Departamento de Eficiência Governamental sob controle extraoficial de Musk.
A página de assuntos globais do X, que se pronuncia sobre questões geopolíticas de governança da empresa, não se pronunciou até a publicação desta reportagem. A companhia tampouco respondeu ao pedido de informação da reportagem. Nas redes sociais, os usuários que conseguiam se conectar ao X reclamavam da instabilidade, ironizando o fato de não terem onde reclamarem.

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