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Investimento

Multinacional vai investir R$ 500 milhões no ES e gerar mil empregos

Colatina e Linhares estão na disputa para receber o novo empreendimento de café solúvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 20:22

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 20:22

Após uma negociação entre o Governo do Estado e representantes da empresa singapuriana, Olam Internacional, o Espírito Santo terá um novo empreendimento de café solúvel, que pode gerar cerca de mil vagas de empregos, sendo 750 indiretos e 250 diretos. A negociação ocorria desde 2016, e o anúncio da escolha pelo ES foi feito nesta quarta-feira (31).
Linhares e Colatina estão na disputa para receber o empreendimento, que ainda não tem data definida para ser construído. Ao total, serão investidos cerca de R$ 500 milhões. Os próximos passos para o planejamento da empresa serão a definição de área, que deve ter cerca de 80 mil m², e o projeto de construção. 
Paulo Hartung esteve reunido com representantes da Olam Internacional Crédito: Leonardo Duarte/Secom
REUNIÃO EM COLATINA
No fim da tarde desta quarta-feira (31), o diretor, Fabrício Tristão Orlam, esteve em Colatina e se encontrou com o prefeito da cidade, Sérgio Meneguelli. De acordo com o secretário de Comunicação, José Paulo da Costa, nesta quinta-feira (01), os representantes do empreendimento devem voltar ao município para solicitarem o estudo de viabilidade e analisarem as áreas disponíveis no município.
A EMPRESA
A Olam é uma multinacional de Singapura com atuação global na comercialização em setores como café, especiarias, açúcar, grãos e nozes, bem como na produção agrícola em terras brasileiras.  
A Olam Coffee opera no Espírito Santo desde 2005 e trabalha com a exportação de todas as qualidades de café. Em 2012, abriu um armazém próprio em Nova Venécia, com foco na comercialização de Conilon. Já a unidade de Muniz Freire, inaugurada neste ano, é voltada para a exportação de café Arábica.
 
 
 
 
 
 

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