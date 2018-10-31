Multinacional vai investir R$ 500 milhões no ES e gerar mil empregos

Após uma negociação entre o Governo do Estado e representantes da empresa singapuriana, Olam Internacional, o Espírito Santo terá um novo empreendimento de café solúvel, que pode gerar cerca de mil vagas de empregos, sendo 750 indiretos e 250 diretos. A negociação ocorria desde 2016, e o anúncio da escolha pelo ES foi feito nesta quarta-feira (31).
Linhares e Colatina estão na disputa para receber o empreendimento, que ainda não tem data definida para ser construído. Ao total, serão investidos cerca de R$ 500 milhões. Os próximos passos para o planejamento da empresa serão a definição de área, que deve ter cerca de 80 mil m², e o projeto de construção.
REUNIÃO EM COLATINA
No fim da tarde desta quarta-feira (31), o diretor, Fabrício Tristão Orlam, esteve em Colatina e se encontrou com o prefeito da cidade, Sérgio Meneguelli. De acordo com o secretário de Comunicação, José Paulo da Costa, nesta quinta-feira (01), os representantes do empreendimento devem voltar ao município para solicitarem o estudo de viabilidade e analisarem as áreas disponíveis no município.
A EMPRESA
A Olam é uma multinacional de Singapura com atuação global na comercialização em setores como café, especiarias, açúcar, grãos e nozes, bem como na produção agrícola em terras brasileiras.
A Olam Coffee opera no Espírito Santo desde 2005 e trabalha com a exportação de todas as qualidades de café. Em 2012, abriu um armazém próprio em Nova Venécia, com foco na comercialização de Conilon. Já a unidade de Muniz Freire, inaugurada neste ano, é voltada para a exportação de café Arábica.