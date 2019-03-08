Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
8 de março

Mulheres batalham por igualdade salarial

Diferença de renda por gênero cai e já é baixa entre os jovens
Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

08 mar 2019 às 01:41

Publicado em 08 de Março de 2019 às 01:41

Bárbara Bicalho Fabiano, assistente administrativa Crédito: Marcelo Prest
Igualdade é mais do que apenas uma palavra. É sinônimo de muitas lutas e conquistas profissionais, principalmente, para as mulheres. Com isso, o cenário onde homens ganham mais do que elas está ficando para trás. O mercado de trabalho vem se reinventando todos os dias para reduzir o abismo salarial existente entre os sexos. O exemplo desse avanço é maior entre os mais jovens, que exigem mais igualdade de oportunidades e de remuneração.
De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, em 2017, no Espírito Santo, profissionais de 18 a 24 anos do sexo masculino recebiam, em média, R$ 1.385,36. As mulheres, R$ 1.288,10, diferença de 7% entre as remunerações.
> Mulheres: a luta para ser reconhecida no trabalho
Segundo o levantamento, quanto maior a idade dos trabalhadores, maior é a desigualdade. No entanto, os números também mostram que nos últimos cinco anos a disparidade entre os salários dos profissionais de até 39 anos está cada vez menor.
Em 2012, por exemplo, mulheres entre os 25 e 29 anos recebiam, no Estado, 16% a menos do que homens da mesma idade. Já em 2017 a diferença caiu para 11%. Enquanto que a diferença entre homens e mulheres de 40 a 49 anos passou de 19,63% para 22,41%, no período.
Uma mostra disso é o caso da Jessica Rodrigues Patrício, 28 anos,
e de Marcos Vinicio Gomes, 25 anos. Eles trabalham na Unimed Vitória. Atuam na mesma função e recebem o mesmo salário. Ela conta que trabalhar em uma empresa com política de progressão de carreira diminui a possibilidade de que homens recebam mais do que mulheres pelo mesmo trabalho. Já ele lembra que ter um salário igual é direito de ambos os sexos.
CONQUISTAS
A tendência apresentada no Estado é uma conquista para as mulheres. Os números mostram que as batalhas que encaram todos os dias estão surtindo efeito. Além disso, o cenário do Espírito Santo é muito parecido com o nacional.
Segundo a Rais, no país, a diferença salarial entre homens e mulheres entre 18 e 24 anos passou de 11,41%, em 2012, para 8,18%, em 2017. Já entre os 40 e 49 anos foi de 20,48% para 18,53%, no período.
A assistente administrativa Bárbara Bicalho Fabiano, 21 anos, começou a trabalhar aos 17 anos de carteira assinada. Ela conta que recebe o mesmo salário que funcionários do sexo masculino com a mesma faixa etária e cargo que ocupa, porém quando foi menor aprendiz sentiu o preconceito.
“Naquele período foi muito mais difícil conseguir uma vaga, pois as empresas preferiam contratar homens. Nós mulheres estamos ganhando nosso espaço porque estamos indo à luta e mostrando que temos direito a ocupar cargos de gestão. Estamos nos preparando para isso”, relata.
MAIS PREPARADAS
Segundo o professor da Fucape, Bruno Felix, especialista na área de gestão de pessoas, a pressão da sociedade, das universidades e dos veículos de comunicação para que as empresa sejam mais igualitárias com seus funcionários fazem com que as companhias precisem repensar o jeito de conduzir as políticas salariais e a gestão de pessoas. “Ainda temos o quesito qualificação profissional, que hoje é a melhor e maior forma para que as mulheres cheguem aos altos cargos”, comenta.
De acordo com os dados da Rais, em 2017, 60% dos profissionais no mercado formal de trabalho com ensino superior eram mulheres. Para o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Luiz Paulo Vellozo Lucas, mesmo assim, a escolaridade ainda não é suficiente para melhorar a remuneração profissional, porque o tipo de ocupação e o setor onde o trabalhador vai atuar também influenciam nesse cálculo.
“Grande parte das mulheres atua em profissões ligadas ao comércio, às artes e aos serviços administrativos, que têm salários menores. Já os homens têm trabalhos, em geral, ligados à indústria, que tem um piso mais elevado”, explica ao acrescentar que as mulheres precisam de mais espaço nos setores ocupados hoje, na maioria, pelo sexo oposto.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho
Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar
Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados