Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Mudam regras para pagamento de benefício a idosos e deficientes pobres
Decreto

Mudam regras para pagamento de benefício a idosos e deficientes pobres

Mudanças permitirão cancelamento de 151 mil benefícios irregulares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 13:12

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 13:12

O presidente Michel Temer Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Michel Temer assinou decreto, publicado nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, com alterações no sistema de pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Destacam-se a exigência de inscrição de todos no Cadastro Único até o fim de 2018, a apresentação de documentos com foto e mudanças na forma de comunicação que tornarão mais rápido o bloqueio do pagamento. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), com as medidas será possível o cancelamento de 151 mil benefícios que estão em situação irregular. As novas regras entram em vigor dentro de 30 dias.
O BPC equivale a um salário mínimo (R$ 954,00) e é pago a 4,5 milhões de pessoas, entre idosos com idade acima de 65 anos e deficientes físicos, que não têm meios de se manter. O Orçamento do programa previsto para este ano é de cerca de R$ 52 bilhões.
A comunicação com o beneficiário passará a ser feita, preferencialmente, por meio da rede bancária. Serão utilizados os terminais eletrônicos e extratos bancários do pagamento do benefício para a comunicação direta com o beneficiário.
Pelo decreto, se não for possível realizar a notificação pela rede bancária ou pelo correio, o valor do benefício será bloqueado por até um mês. O desbloqueio só ocorrerá após o contato do beneficiário, ou seu representante legal, por meio dos canais de atendimento do INSS. A instituição, que é responsável pelo pagamento do BPC, terá prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para analisar a defesa interposta.
Hoje, a comunicação ocorre por emissão de carta com aviso de recebimento. Quando o beneficiário não é encontrado ou não se manifesta, a notificação é feita por publicação de Edital de Convocação no Diário Oficial- procedimento que pode demorar mais de um ano para ser concluído.
Em casos de nova concessão, o benefício só será dado a pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). De acordo com o MDS, a regra já existe desde 2016, mas não é cumprida por todos. O decreto fixa o prazo de até 31 de dezembro deste ano para aqueles que não se cadastraram regularizarem sua situação. Caso contrário, o BPC será suspenso.
O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Esses dados são usados por governo federal, estados e municípios para implementação de políticas sociais.
Serão dispensados de realizar inscrição no CadÚnico os requerentes ou beneficiários menores de 16 anos, ou pessoas interditadas total ou parcialmente que: estejam internados em instituição, abrigo, asilo ou hospital há 12 meses; e que não possuam família de referência.
Outra mudança é que, para solicitar o BPC, será obrigatória a apresentação de documento com foto. A legislação atual não tem essa exigência. Já crianças e adolescentes com menos de 16 anos poderão mostrar apenas a certidão de nascimento.
Atualmente, o beneficiário deve agendar perícia para reavaliação da deficiência de dois em dois anos. O decreto estabelece critérios de priorização, levando em conta o caso de deficiência, a idade e o tempo de concessão do benefício. Os idosos estão dispensados desse procedimento.
O decreto garante, ainda, igualdade no tratamento da revisão dos benefícios concedidos judicial e administrativamente. Conforme o MDS, a legislação em vigor é omissa quanto a isso.
As medidas foram propostas por um grupo de trabalho interministerial instituído para aperfeiçoar o BPC. Fizeram parte da equipe representantes da Casa Civil da Presidência da República, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), dos ministérios do Planejamento e da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.
Mudam regras para pagamento de benefício a idosos e deficientes pobres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha
Fila dobrou o quarteirão durante mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16)
Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados