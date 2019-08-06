Home
MP da antecipação do 13º para aposentados é publicada

O ato, assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro

Agência Estado

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 12:06

 - Atualizado há 6 anos

MP da antecipação do 13º para aposentados é publicada Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira publica a Medida Provisória 891/2019, que torna a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS em política permanente. O ato, assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê o pagamento da primeira parcela do benefício, equivalente a 50% do valor a que o segurado tem direito, nos meses de agosto de cada ano. A segunda parcela será paga em novembro.

A antecipação do 13º já vem sendo feita desde 2006, mas sempre por meio de decreto presidencial, de forma discricionária, a critério do presidente. Não havia mês fixo, ou seja, o pagamento da primeira parcela poderia variar no calendário de acordo com a disponibilidade de caixa do governo federal.

PENTE-FINO

A mesma MP também ajuste o alcance do programa especial de análise de benefícios do INSS instituído no início do ano. O pente-fino atingia antes benefícios cujo prazo regular de análise, de 45 dias, havia expirado até 18 de janeiro de 2019. Com a mudança, o programa especial vai se estender a benefícios cujo prazo de análise tenha expirado até 15 de junho de 2019.

