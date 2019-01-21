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Mourão defende ampliação do tempo mínimo para aposentadoria de militares

'Concordo que não é bem visto alguém que se aposenta com 44 anos de idade', disse o vice-presidente em entrevista nesta segunda-feira

Publicado em 

21 jan 2019 às 12:36

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 12:36

General Mourão Crédito: Reprodução/Globonews
O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou na manhã desta segunda-feira (21), à Rádio Gaúcha que o tempo mínimo de serviço para aposentadoria de militares deve ser ampliado. De acordo com o general, a questão está sendo discutida e será apresentada como forma de "mitigar esse gasto" para a União e o Estado.
"A questão dos 30 anos do serviço ativo, eu acho que ela irá mudar. Acho que vai aumentar (o tempo mínimo de serviço)", afirmou. "Tendo em vista que fiquei 46 anos no Exército, eu também concordo que não é bem visto para com a sociedade alguém que se aposenta com 44 anos de idade". Ele disse ainda não ver resistência no aumento do tempo de serviço.
Mourão assumiu temporariamente a presidência, enquanto o presidente Jair Bolsonaro participa de compromissos no Fórum Econômico Mundial, em Davos.
De acordo com Mourão, Bolsonaro é o grande "decisor" da questão da Previdência. Para o general, a viagem a Davos será uma oportunidade para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresente mais detalhes da proposta de reforma.
"Ao longo desta semana, o ministro Paulo Guedes vai conseguir discutir isso amiúde com o presidente Bolsonaro. Julgo que quando ele voltar da cirurgia, depois que ele terminar o processo cirúrgico, esse assunto já será esclarecido para a população", afirmou o vice-presidente.

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