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"Calmo e sereno"

Moreira Franco diz que Márcio Félix será secretário-executivo do MME

O futuro ministro de Minas e Energia destacou o caráter 'calmo e sereno' de Félix e ressaltou que isso será importante para fortalecer o programa, que enfrenta resistências políticas para seguir adiante

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 19:04
Moreira Franco Crédito: Tânia Rêgo
Escolhido para ocupar o Ministério de Minas e Energia, o atual ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, disse nesta segunda-feira, 9, ao jornal "O Estado de S. Paulo" que o atual secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis, Márcio Félix, será seu secretário-executivo. Com isso, o governo reforça a linha de continuidade no processo de capitalização da Eletrobras.
Na mesma linha, o ministro informou ainda que Wilson Ferreira Jr. continuará à frente da estatal. O executivo vem desempenhando um importante papel de ajuste e enxugamento de gastos da Eletrobras, num trabalho preparatório à capitalização.
"A capitalização da Eletrobras é uma política de governo e ela continuará", afirmou Moreira Franco. "Ela se viabiliza por intermédio do PPI." O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), atualmente chefiado por Moreira Franco, coordena o programa de desestatização e concessões do governo de Michel Temer.
O futuro ministro de Minas e Energia destacou o caráter "calmo e sereno" de Félix e ressaltou que isso será importante para fortalecer o programa, que enfrenta resistências políticas para seguir adiante. O antídoto para isso, segundo Moreira Franco, é "conversa".

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