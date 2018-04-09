Moreira Franco diz que Márcio Félix será secretário-executivo do MME

Moreira Franco Crédito: Tânia Rêgo

Escolhido para ocupar o Ministério de Minas e Energia, o atual ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, disse nesta segunda-feira, 9, ao jornal "O Estado de S. Paulo" que o atual secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis, Márcio Félix, será seu secretário-executivo. Com isso, o governo reforça a linha de continuidade no processo de capitalização da Eletrobras.

Na mesma linha, o ministro informou ainda que Wilson Ferreira Jr. continuará à frente da estatal. O executivo vem desempenhando um importante papel de ajuste e enxugamento de gastos da Eletrobras, num trabalho preparatório à capitalização.

"A capitalização da Eletrobras é uma política de governo e ela continuará", afirmou Moreira Franco. "Ela se viabiliza por intermédio do PPI." O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), atualmente chefiado por Moreira Franco, coordena o programa de desestatização e concessões do governo de Michel Temer.