Montadoras alertam que tarifas de Trump vão elevar preço dos automóveis

Indústria automobilística Crédito: Reprodução/Pixabay

As grandes montadoras têm alertado o presidente dos EUA, Donald Trump, que o aumento das tarifas sobre o aço e o alumínio vão elevar os preços de automóveis.

Em comunicado, a Honda classificou as tarifas como imprudentes e informou que o aumento elevará os preços dos produtos nacionais e importados, causando um encargo financeiro desnecessário para seus clientes.

Já a Ford explicou que, embora compre a maior parte dos materiais em solo americano, a medida poderia resultar em uma alta de preços das commodities domésticas. Isto, segundo a montadora, prejudicará a competitividade dos fabricantes americanos.

Em janeiro, a Ford já havia se pronunciado contra a medida, que, de acordo com a fabricante, traria impacto negativo nos ganhos da empresa já este ano.

Segundo a Toyota, as tarifas substanciais ao aço e ao alumínio afetarão não só as montadoras, como também os fornecedores do setor automotivo e os consumidores. A montadora japonesa informou que a decisão aumentará os custos de produção e, consequentemente, os preços dos veículos.

A Global Automakers, grupo comercial que representa as montadoras estrangeiras, comunicou que os investimentos destinados a novos produtos e fábricas serão canalizados para pagar o aumento dos preços do aço e do alumínio. Segundo o grupo, existem outras formas mais adequadas para auxiliar a indústria americana de aço e alumínio.