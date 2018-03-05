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Tarifas "imprudentes"

Montadoras alertam que tarifas de Trump vão elevar preço dos automóveis

Grandes fabricantes advertem que alta das taxas sobre o aço e o alumínio vão aumentar os custos de produção e, consequentemente, o valor final dos produtos

Publicado em 05 de Março de 2018 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 11:33
Indústria automobilística Crédito: Reprodução/Pixabay
As grandes montadoras têm alertado o presidente dos EUA, Donald Trump, que o aumento das tarifas sobre o aço e o alumínio vão elevar os preços de automóveis.
Em comunicado, a Honda classificou as tarifas como imprudentes e informou que o aumento elevará os preços dos produtos nacionais e importados, causando um encargo financeiro desnecessário para seus clientes.
Já a Ford explicou que, embora compre a maior parte dos materiais em solo americano, a medida poderia resultar em uma alta de preços das commodities domésticas. Isto, segundo a montadora, prejudicará a competitividade dos fabricantes americanos.
Em janeiro, a Ford já havia se pronunciado contra a medida, que, de acordo com a fabricante, traria impacto negativo nos ganhos da empresa já este ano.
Segundo a Toyota, as tarifas substanciais ao aço e ao alumínio afetarão não só as montadoras, como também os fornecedores do setor automotivo e os consumidores. A montadora japonesa informou que a decisão aumentará os custos de produção e, consequentemente, os preços dos veículos.
A Global Automakers, grupo comercial que representa as montadoras estrangeiras, comunicou que os investimentos destinados a novos produtos e fábricas serão canalizados para pagar o aumento dos preços do aço e do alumínio. Segundo o grupo, existem outras formas mais adequadas para auxiliar a indústria americana de aço e alumínio.
O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, minimizou o impacto para a indústria automotiva. Em entrevista ao canal CNBC, ele afirmou que o elevação das tarifas vai representar um aumento de apenas 0,5% no preço final em um carro médio no valor de US$ 35 mil (cerca de R$ 114 mil).

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