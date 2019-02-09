Ministros discutem medidas após fim de taxa do leite em pó

Na manhã desta sexta-feira (8), outra reunião no Ministério da Agricultura discutiu medidas "que permitam reestruturar o setor como um todo, e dar a ele melhores condições de competição no mercado internacional".

O ministério disse que se trata de um dos setores mais inclusivos do agronegócio em que pequenas propriedades rurais, com área de até 50 hectares, são responsáveis por 51% do leite líquido comercializado no campo.

O secretário de Comércio e Relações Internacionais, Orlando Leite Ribeiro, disse que o ministério entende os motivos que levaram à decisão, "mas considera que este não era o melhor momento para adotar a medida, porque o setor de leite, que é protegido no mundo todo, já vinha enfrentando problemas desde o meio do ano passado, devido ao fim de um acordo entre privados com a Argentina relativo à importação de leite em pó".