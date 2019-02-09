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Antidumping

Ministros discutem medidas após fim de taxa do leite em pó

O secretário de Comércio e Relações Internacionais disse que o ministério entende os motivos que levaram à decisão, "mas considera que este não era o melhor momento para adotar a medida"

Publicado em 

09 fev 2019 às 13:51

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 13:51

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta sexta-feira (8), que o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia estão estudando medidas para minimizar impactos negativos para a produção nacional da decisão de acabar com a taxa antidumping sobre leite em pó importado da União Europeia e da Nova Zelândia. Segundo a pasta, na quinta-feira (7), à noite, foi realizada "longa reunião com a equipe econômica do governo para buscar a solução do problema".
Na manhã desta sexta-feira (8), outra reunião no Ministério da Agricultura discutiu medidas "que permitam reestruturar o setor como um todo, e dar a ele melhores condições de competição no mercado internacional".
O ministério disse que se trata de um dos setores mais inclusivos do agronegócio em que pequenas propriedades rurais, com área de até 50 hectares, são responsáveis por 51% do leite líquido comercializado no campo.
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O secretário de Comércio e Relações Internacionais, Orlando Leite Ribeiro, disse que o ministério entende os motivos que levaram à decisão, "mas considera que este não era o melhor momento para adotar a medida, porque o setor de leite, que é protegido no mundo todo, já vinha enfrentando problemas desde o meio do ano passado, devido ao fim de um acordo entre privados com a Argentina relativo à importação de leite em pó".

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