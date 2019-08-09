Ministro: governo quer "desmamar" caminhoneiros da tabela de frete

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse nesta sexta-feira (9) que o governo pretende "desmamar" os caminhoneiros da tabela de frete.
A informação é da agência de notícias "Reuters". O governo federal fez concessões depois da paralisação da categoria em 2018, e criou uma tabela de frete para servir de parâmetro de preço. No entanto, ela tem sido bastante criticada por setores da economia que contratam transportes.
A polêmica cresceu no mês passado, após a publicação de uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), atualizando os preços do frete rodoviário.
Os caminhoneiros sinalizaram que fariam uma nova paralisação por insatisfação com a tabela, o que fez o governo recuar.
Segundo informações da Reuters, Freitas tem dito a interlocutores que considera a tabela de frete uma "aberração". O ministro diz apostar na livre negociação.
"Nós já estamos desmamando (os caminhoneiros)”, disse ele a jornalistas entre eventos militares no Rio de Janeiro. Freitas não detalhou o plano, mas afirmou querer acordos por setor para que a tabela desapareça com o tempo.