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Polêmica

Ministro: governo quer "desmamar" caminhoneiros da tabela de frete

Afirmação é de Tarcísio de Freitas, que disse ainda querer acordos para que tabulação suma com o tempo. Tabela criada por governo para servir de parâmetro tem sido criticada

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 15:31
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participa de audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse nesta sexta-feira (9) que o governo pretende "desmamar" os caminhoneiros da tabela de frete.
A informação é da agência de notícias "Reuters".  O governo federal fez concessões depois da paralisação da categoria em 2018, e criou uma tabela de frete para servir de parâmetro de preço. No entanto, ela tem sido bastante criticada por setores da economia que contratam transportes.
A polêmica cresceu no mês passado, após a publicação de uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), atualizando os preços do frete rodoviário.
Os caminhoneiros sinalizaram que fariam uma nova paralisação por insatisfação com a tabela, o que fez o governo recuar.
Segundo informações da Reuters,  Freitas tem dito a interlocutores que considera a tabela de frete uma "aberração". O ministro diz apostar na livre negociação.
> Após negociações, caminhoneiros dizem estar otimistas com acordo
"Nós já estamos desmamando (os caminhoneiros)”, disse ele a jornalistas entre eventos militares no Rio de Janeiro. Freitas não detalhou o plano, mas afirmou querer acordos por setor para que a tabela desapareça com o tempo.

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