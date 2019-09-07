Ministro do STF suspende ações que pedem correção do FGTS pela inflação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso suspendeu, nesta sexta-feira (6), todas as ações que tramitam na Justiça pelo país que pleiteiam a correção das contas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pela inflação.
Hoje, as contas de FGTS são corrigidas pela Taxa Referencial (TR) mais juros de 3% ao ano. A TR está zerada desde 2017.
Em 2014, o partido Solidariedade ajuizou ação no Supremo argumentando que, a partir de 1999, a TR sofreu defasagem em relação ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e ao IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), que medem a inflação.
O partido requer que o crédito dos trabalhadores seja atualizado por algum "índice constitucionalmente idôneo". O STF prevê julgar a ação que discute o índice de correção em 12 de dezembro.
Até lá, conforme a decisão de Barroso, todas as ações na Justiça devem ficar suspensas para evitar que tenham desfechos contraditórios.
O ministro não adiantou qual será seu entendimento sobre o índice de correção que deve ser aplicado. "Defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal", escreveu.