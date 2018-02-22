Ministro da Fazenda nega que Temer vá criar imposto para financiar segurança

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou nesta quinta-feira (22) que haja a intenção de se estabelecer um imposto para financiar gastos com a segurança pública. Em entrevista à radio mineira "Itatiaia", ele acrescentou ainda que não existe previsão de nenhum aumento de imposto para este ano.

Meirelles frisou que uma proposta de imposto voltado ao financiamento da segurança nunca passou pela mesa da equipe econômica: "Não há a menor possibilidade de se fazer isso. Não está em estudo no Ministério da Fazenda".

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante entrevista coletiva Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

Na quarta-feira (21), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que, logo depois da edição do decreto de intervenção federal no Rio, o presidente Michel Temer cogitou a criação do novo imposto.

Maia já tinha dito, no entanto, que a ideia não vai ser concretizada. "Não vai acontecer", afirmou.

Hoje, Meirelles ainda defendeu Temer, que tem sido acusado de priorizar uma agenda positiva e utilizar a intervenção na segurança do Rio com intuito eleitoral.

O ministro destacou que o governo encabeçou reformas impopulares e que a intervenção era uma necessidade diante da situação do Rio de Janeiro.