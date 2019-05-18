Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transporte aéreo

Ministro comemora Air Europa em voos no Brasil

O ministro também comemorou uma possível redução dos preços do transporte aéreo no Brasil

Publicado em 

18 mai 2019 às 20:49

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 20:49

Avião sendo abastecido no Aeroporto de Vitória Crédito: Luísa Torre
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou a demonstração de interesse do grupo espanhol Air Europa em operar voos domésticos no Brasil. A despeito da possibilidade de derrubada da Medida Provisória que abre o mercado aéreo a empresas estrangeiras, o ministro exaltou a perspectiva de novos voos da empresa, o que ajudaria a reduzir os preços do transporte aéreo no Brasil.
"O Grupo Globalia, da Air Europa, está fundando no Brasil uma nova empresa de aviação, a 1ª após edição da MP que abre companhias brasileiras para capital externo", disse o ministro pelo Twitter. Segundo Freitas, a outorga "será pedida nos próximos dias". A entrada de estrangeiros, segundo ele, "será importante para equilibrarmos oferta de voos e reduzir preço da passagem". "Obtendo a outorga, ela vai contratar pilotos e tripulação brasileira, gerando empregos, concorrência no setor e novos investimentos no País", comemorou.
A informação do interesse da Air Europa foi antecipada ontem à noite pelo Broadcast. Segundo a reportagem, a companhia já solicitou registro na junta comercial de São Paulo, primeiro passo para se constituir no Brasil, e indicou à cúpula da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que pedirá autorização de operação em breve.
O movimento da Air Europa ocorre diante da possibilidade crescente de caducar o texto da Medida Provisória 863 - editada em dezembro de 2018 para permitir que estrangeiros possam deter até 100% do capital de aéreas brasileiras. Até então, o limite era 20%. A MP pode deixar de vigorar se não for votada até quarta-feira. O governo diz que tentará passá-la, retirando no plenário dois dispositivos incluídos pelos congressistas: o fim da cobrança por bagagem e a exigência de que estrangeiros façam rotas regionais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

avião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados