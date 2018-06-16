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Ministério vai debater privatização do aeroporto com governo do ES

Em audiência pública realizada em Vitória, representantes da União disseram que houve falha na comunicação sobre modelo de concessão

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 21:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 21:24
Crédito: Fernando Madeira
O governo federal admitiu que falhou na comunicação com o Estado sobre o modelo de concessão do Aeroporto de Vitória. A afirmação foi feita durante audiência pública realizada na Capital nesta sexta feira (15) para debater a proposta de privatização.
"Sempre tivemos uma relação boa com o Estado. Acompanhando a entrevista do governador, levei ao secretário [de Aviação Civil] e ao ministro [dos Transportes] e nós realmente ponderamos que o governo federal falhou na comunicação com o governo do Espírito Santo. Faço esse mea culpa", afirmou o diretor de Política Regulatória da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), Ronei Glanzmann ao abrir a sessão.
O representante da União disse que o equívoco será corrigido e que uma reunião será realizada para debater o modelo e explicar as propostas. "A gente vai sentar já na próxima semana com a equipe técnica e política do Estado seja aqui ou em Brasília com a nossa equipe também para conversar sobre o modelo e corrigir esse erro a tempo", frisou.
Nos últimos dias, o governo do Estado tem se mostrado contrário à concessão em bloco com o Aeroporto de Macaé, no Rio de Janeiro (RJ), e chegou a ameaçar ir à Justiça para barrar a concessão.
Na audiência pública, o secretário estadual de Desenvolvimento José Eduardo Azevedo manifestou a contrariedade do governo com a proposta, e solicitou a suspensão da tramitação do processo até que haja esse diálogo.
"A forma de condução, sem ouvir o Estado, foi equivocada pelo não diálogo. Além disso a gente questiona outros aspectos, como o cruzamento de recursos com outro Estado e a contradição na previsão de investimentos apresentada. Por isso pedimos acesso aos estudos para análise da nossa equipe técnica e a suspensão das próximas etapas até se ter um debate mais aprofundado", disse Azevedo.
Nem o Estado propôs um outro modelo nem o governo federal apontou possíveis soluções para os questionamentos.
Ministério vai debater privatização do aeroporto com governo do ES
Participaram da sessão presencial gestores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e da presidência da República, além de secretários estaduais, empresários, advogados e representantes de consórcios interessados no bloco.
PROTESTO
Durante a audiência pública, funcionários da Infraero protestaram com camisas e cartazes contrários à concessão. Em alguns momentos da apresentação do projeto, eles também contestaram com gritos de "é mentira" e "aeroporto novo não precisa de privatização". 

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