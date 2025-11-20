Home
>
Economia (BR)
>
Ministério de Portos e Aeroportos anuncia R$ 1,6 bi em investimento no Porto de Santos

Ministério de Portos e Aeroportos anuncia R$ 1,6 bi em investimento no Porto de Santos

O investimento contempla a construção de um novo píer de atracação, a ampliação da retroárea com a implementação de uma laje sobre estacas, além de melhorias no gate de acesso

Cícero Cotrim

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:40

O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou, por meio de nota, um investimento de R$ 1,6 bilhão para ampliar a capacidade de movimentação de cargas no Porto de Santos. O valor será pago pela DP World, que opera um terminal portuário privado instalado na margem esquerda do porto.

Recomendado para você

O investimento contempla a construção de um novo píer de atracação, a ampliação da retroárea com a implementação de uma laje sobre estacas, além de melhorias no gate de acesso

Ministério de Portos e Aeroportos anuncia R$ 1,6 bi em investimento no Porto de Santos

Servidor aposentado com experiência de 39 anos no Banco Central, Daniel Vorcaro foi escolhido para atuar no caso que causou prejuízos aos mercados financeiro e de capitais

Executivo responsável pela liquidação do Master já atuou em casos do ES

O biomédico tem se destacado pela capacidade de adaptação e pelo papel central no desenvolvimento científico

8 áreas de atuação no campo da Biomedicina

"Esses investimentos reforçam a modernização do setor portuário, ampliam a eficiência do porto e demonstram a confiança dos investidores no Brasil", diz o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, por meio de nota. Ele está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde se reuniu com representantes da DP World.

O investimento de R$ 1,6 bilhão contempla a construção de um novo píer de atracação, a ampliação da retroárea com a implementação de uma laje sobre estacas, além de melhorias no gate de acesso, nas áreas de inspeção, na infraestrutura para cargas refrigeradas e em outras estruturas de apoio operacional, segundo a pasta.

Porto de Santos
Porto de Santos Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O montante anunciado nesta quinta-feira, 20, se soma a outros R$ 450 milhões já anunciados, e tem o objetivo de elevar a capacidade do porto, até 2028, para 2,1 milhão de TEUs, uma medida equivalente a um contêiner de 20 pés. Os investimentos incluem uma obra de ampliação do cais, de 1,1 mil para 1.290 metros.

Leia mais

Imagem - O que pensa o presidente da Suzano (sócia de Portocel) sobre a expansão portuária do ES

O que pensa o presidente da Suzano (sócia de Portocel) sobre a expansão portuária do ES

Imagem - Porto de Vitória: Vports e Comexport assinam novo contrato

Porto de Vitória: Vports e Comexport assinam novo contrato

Imagem - Tarifaço do Trump: Porto de Vitória tem forte queda no movimento de rochas

Tarifaço do Trump: Porto de Vitória tem forte queda no movimento de rochas

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Infraestrutura

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais