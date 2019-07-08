Home
Ministério de Minas e Energia anuncia acordo entre ANP e Antaq

O objetivo é formalizar um trabalho que já vinha ocorrendo, para subsidiar a elaboração conjunta de regulamentos, análise do mercado e avaliações de demanda e capacidade de terminais

Agência Estado

Publicado em 8 de julho de 2019 às 22:38

 - Atualizado há 6 anos

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou nesta segunda-feira, 8, um acordo de cooperação técnica entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

