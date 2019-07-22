Caminhoneiros

Ministério da infraestrutura confirma suspensão da tabela do frete

Em meio à mobilização de caminhoneiros, pasta deve tratar do assunto com a categoria

Publicado em 22 de julho de 2019

Caminhões Crédito: Secundo Rezende/Zoom Filmes

O ministério da Infraestrutura confirmou que pediu à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) a suspensão cautelar da nova tabela de piso para contratação de frete.

A expectativa é que a tabela, publicada na última quinta-feira (18) e que levou à mobilização de dezenas de grupos de caminhoneiros no WhatsApp prometendo paralisações por conta do valor considerado baixo, seja suspensa até quarta-feira (24).

Na data, está marcada uma reunião entre o governo e líderes da categoria.

No domingo (21), a Folha de S.Paulo revelou que caminhoneiros passaram a circular nos grupos de Whatsapp mensagens atribuídas ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, direcionadas a caminhoneiros e informando que a tabela seria revista. A gravação também admitiria um erro do governo na elaboração das tabelas.

Nesta segunda-feira (22), circulam vídeos de paralisações nos grupos de WhatsApp, ao mesmo tempo em que parte dos participantes se dizem frustrados com o tamanho abaixo do esperado para os atos.

Segundo a rádio CBN, havia paralisações de caminhoneiros em campina Grande (PB).

Wanderlei Alvez, o Dedéco, um dos líderes dos caminhoneiros, disse que as ações estavam começando pelo Nordeste.

