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Setor portuário

Minério de ferro foi a carga mais movimentada nos portos do Brasil em 2020

Na segunda colocação, vem a parte de petróleo e derivados, com 262 milhões de toneladas, seguidos por contêineres, segundo dados da Antaq

Publicado em 01 de Março de 2021 às 16:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mar 2021 às 16:35
Porto de Tubarão
Porto de Tubarão movimenta minério de ferro  Crédito: Agência Vale/Reprodução/Secretaria de Portos
O minério de ferro foi a carga mais movimentada pelo setor portuário em 2020, com 356 milhões de toneladas - mais que a produção da Vale no ano passado, que somou 300,3 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).
Na segunda colocação, vem a parte de petróleo e derivados, com 262 milhões de toneladas, seguidos por contêineres, que totalizaram 118,2 milhões de toneladas, e soja na quarta posição, com 104,2 milhões de toneladas.
Na exportação, o minério de ferro também é destaque entre as mercadorias, correspondendo a 52% da movimentação.
O principal destino é a China, com 72% de participação, seguida por outros destaques, como Malásia (7%), Japão (3%), Holanda (3%) e Omã (2%).

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