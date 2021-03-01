Minério de ferro foi a carga mais movimentada nos portos do Brasil em 2020

O minério de ferro foi a carga mais movimentada pelo setor portuário em 2020, com 356 milhões de toneladas - mais que a produção da Vale no ano passado, que somou 300,3 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).
Na segunda colocação, vem a parte de petróleo e derivados, com 262 milhões de toneladas, seguidos por contêineres, que totalizaram 118,2 milhões de toneladas, e soja na quarta posição, com 104,2 milhões de toneladas.
Na exportação, o minério de ferro também é destaque entre as mercadorias, correspondendo a 52% da movimentação.
O principal destino é a China, com 72% de participação, seguida por outros destaques, como Malásia (7%), Japão (3%), Holanda (3%) e Omã (2%).