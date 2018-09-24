Michael Kors está perto de comprar a Versace por US$ 2 bi

A família Versace continuaria a ter um papel relevante na empresa sob qualquer termo do acordo Crédito: Pixabay

A fabricante de bolsas Michael Kors está perto de fechar um acordo para comprar a Gianni Versace, depois que a icônica marca italiana atraiu o interesse de diversos investidores, afirmam fontes próximas às negociações, segundo a Bloomberg.

O negócio avaliado em US$ 2 bilhões pode ser anunciado ainda esta semana pela Michael Kors, dizem as fontes. A família Versace continuaria a ter um papel relevante na empresa sob qualquer termo do acordo, complementam. Mas, apesar das conversas já avançadas, um acordo final ainda não foi alcançado.

A Blackstone detém 20% da Versace, que vende moletons com estampa de leopardo por  2.100, ou US$ 2.470, e tênis cobertos de tartan por  995. Não está claro se o fundo de investimento privado manteria ou não sua fatia com o fechamento da transação.

Procurada, a Versace não comentou. Já a Michael Kors não pode ser encontrada de imediato pela Bloomberg. Um porta-voz da Blackstone também não se pronunciou.

Ano passado, a londrina Michael Kors comprou o fabricante de sapatos Jimmy Choo por 896 milhões de libras, ou US$ 1,2 bilhão, expandindo os negócios para além de sua marca. Agora, disputa com a Tapestry, dona da Coach, uma corrida para construir um império multimarcas de moda nos moldes dos grupos franceses LVMH e Kering.

A Versace, conhecida por seu estilo extravagante e logo que exibe o rosto da Medusa, contratou Jonathan Akeroyd, ex-Alexander McQueen, como CEO em 2016. A companhia vem trabalhando com o objetivo de fazer sua abertura de capital em bolsa, apesar das condições de mercado ainda não terem permitido levar esse plano adiante.

O jornal italiano Corriere della Sera já havia publicado que a Versace poderia ser vendida esta semana por aproximadamente US$ 2 bilhões, havendo diversos grupos interessados no negócio, tendo Kors e Tiffany & Co entre eles. LVMH, Tapestry e PVH também avaliaram o ativo ao longo dos últimos meses, de acordo com um relatório publicado neste domingo pelo Womens Wear Daily.