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Exportação de carne

México vai importar carne de frango de mais 26 unidades do Brasil

Segundo o ministério da Agricultura, medida representa aumento de 130% no número de unidades brasileiras aptas a exportar

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 21:15
O Ministério da Agricultura disse que a medida representa um aumento de 130% no número de unidades brasileiras aptas a exportar carne de aves à nação da América do Norte, que agora totaliza 46 plantas Crédito: Reprodução | Pixabay
O México habilitou 26 novos estabelecimentos do Brasil para embarques ao país de carne de aves, basicamente de frango, informou o Ministério da Agricultura brasileiro nesta segunda-feira (19), já projetando uma expansão consistente nas vendas do maior exportador global de carne de frango.
As unidades habilitadas incluem plantas da BRF e da Seara, controlada pelo grupo de alimentos JBS, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou em nota.
O Ministério da Agricultura disse que a medida representa um aumento de 130% no número de unidades brasileiras aptas a exportar carne de aves à nação da América do Norte, que agora totaliza 46 plantas.
A expectativa é que a habilitação de novas plantas permita a retomada da tendência de ampliação nas exportações brasileiras de carne de frango para o México, comentou o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério, Odilson Silva, no comunicado.
> Agroindústria em Santa Maria de Jetibá produzirá ovo líquido

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