México vai importar carne de frango de mais 26 unidades do Brasil

O Ministério da Agricultura disse que a medida representa um aumento de 130% no número de unidades brasileiras aptas a exportar carne de aves à nação da América do Norte, que agora totaliza 46 plantas Crédito: Reprodução | Pixabay

O México habilitou 26 novos estabelecimentos do Brasil para embarques ao país de carne de aves, basicamente de frango, informou o Ministério da Agricultura brasileiro nesta segunda-feira (19), já projetando uma expansão consistente nas vendas do maior exportador global de carne de frango.

As unidades habilitadas incluem plantas da BRF e da Seara, controlada pelo grupo de alimentos JBS, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou em nota.

O Ministério da Agricultura disse que a medida representa um aumento de 130% no número de unidades brasileiras aptas a exportar carne de aves à nação da América do Norte, que agora totaliza 46 plantas.