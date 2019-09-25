Metade das contratações de agosto no ES foi para trabalho intermitente

ES tem resultado tímido em agosto e abre 379 vagas de trabalho no mês Crédito: Divulgação

contratação de profissionais que recebem por hora representou metade do saldo positivo de empregos gerados no Espírito Santo em agosto. O chamado regime intermitente gerou 192 das 379 vagas formais abertas no último mês. de profissionais que recebem por hora representou metade do saldo positivo degerados noem agosto. O chamado regimegerou 192 das 379 vagas formais abertas no último mês.

Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados nesta quarta-feira (25), agosto teve a terceira maior saldo de vagas em regime intermitente do ano, só perdendo para junho (350) e janeiro (257). Segundo dados do, do, divulgados nesta quarta-feira (25), agosto teve a terceira maior saldo de vagas em regime intermitente do ano, só perdendo para junho (350) e janeiro (257).

A analista contábil da Fucape, Jeniffer Ullrich, lembra que o trabalho intermitente é uma modalidade de contratação em que o funcionário é admitido com uma carga horária menor e por prazo determinado. No acumulado do ano, o Estado soma 1.281 postos de trabalho criados neste regime.

“Esse tipo de contratação tem aumentado porque traz mais benefícios ao empregador, uma vez que ele contrata o empregado sob demanda, ou seja, somente quando precisar. Dessa forma o empregador evita a ociosidade e pode diminuir também seu passivo trabalhista”, comenta Jeniffer.

Passivo trabalhista é a soma das dívidas que são geradas quando um empregador não realiza o recolhimento correto dos encargos sociais.

intermitente cresceu até julho deste ano. Segundo o especialista, esses trabalhos em regime parcial podem ser transformados futuramente em postos em horário integral. Já o pesquisador associado do FGV IBRE e IDados, Bruno Ottoni, explica que em todo país a geração de postoscresceu até julho deste ano. Segundo o especialista, essespodem ser transformados futuramente em postos em horário integral.