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Segundo Boletim Focus

Mercado vê dólar e inflação mais altos em 2018

Cenário é atualizado diante de valorização recente da moeda americana

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 12:53
Cenário é atualizado diante de valorização recente da moeda americana Crédito: Reprodução/ Pixabay
Após uma semana em que o dólar subiu quase 4%, o mercado reviu para cima as expectativas para a moeda americana e a inflação no fim de 2018 e de 2019, segundo o Boletim Focus, documento do Banco Central que reúne as estimativas das principais instituições financeiras do país.
A projeção para o dólar no fim de 2018 subiu de R$ 3,40 na semana passada para R$ 3,43  na quinta revisão para cima , enquanto para o fim de 2019 passou de R$ 3,40 para R$ 3,45. Já o cenário para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) saiu de 3,45% para 3,50% para este ano e de 4% para 4,01% para 2019.
 

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