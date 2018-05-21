Mercado vê dólar e inflação mais altos em 2018

Após uma semana em que o dólar subiu quase 4%, o mercado reviu para cima as expectativas para a moeda americana e a inflação no fim de 2018 e de 2019, segundo o Boletim Focus, documento do Banco Central que reúne as estimativas das principais instituições financeiras do país.

A projeção para o dólar no fim de 2018 subiu de R$ 3,40 na semana passada para R$ 3,43  na quinta revisão para cima , enquanto para o fim de 2019 passou de R$ 3,40 para R$ 3,45. Já o cenário para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) saiu de 3,45% para 3,50% para este ano e de 4% para 4,01% para 2019.